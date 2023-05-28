وزير المالية يستجيب لمقترح برلمانية بشأن رسوم مغادرة الأجانب

استجاب محمد معيط وزير المالية، لمقترحات النائبة نورا علي بشأن بند (5)، في المادة الثانية لمشروع قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتضمنت المقترحات التي طالبت بها النائبة نورا علي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ضرورة إضافة القاهرة والجيزة للاستثناء الخاص بإعفاء الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لـ(البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) من رسوم الـ100 جنيه عند المغادرة لتكون 50 جنيهًا.

تخفيض نسبة ضريية

كما وافق وزير المالية على مقترح النائبة نورا علي بشأن تخفيض نسبة الضريية المستحقة على البنود (13، 15، 16) بالمادة السادسة المتعلقة بممارسة الأنشطة السياحية (السفاري والغوص) لتكون 10%؜ بدلًا من 20% لصلتها المباشرة بالسياحة.

ووجهت النائبة نورا علي الشكر لوزير المالية لحرصه على تهيئة المناخ الملائم للسياح وعدم فرض رسوم كبيرة من شأنها تعوق عملية الجذب السياحي لمصر.