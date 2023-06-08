ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات، ويمكن الاستعلام عنها من خلال الروابط الإلكترونية التي أتاحتها المحافظات أو مديريات التربية والتعليم بالمحافظات عقب اعتماد النتيجة، وكان آخر المحافظات ظهورا القليوبية، والغربية، والشرقية وكفر الشيخ، والمنوفية، والأقصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب في الترم الثاني، وجمعها مع درجات الترم الأول وإعلان نتيجة الطالب خلال العام الدراسي 2022/2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات

ويستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الطلاب من خلال روابط مباشرة يمكنه من خلالها الحصول علي النتيجة كاملة في جميع المواد الدراسية سواء التي تضاف إلي المجموع أو المواد الغير مضافة للمجموع

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الدقهلية

ويمكن الحصول علي نتيجة محافظة الأقصر من الرابط هنــــــــا والذي أتاحته جريدة «الوطن»، ويمكن من خلال تنزيل الملف الحصول على النتيجة كاملة والبحث عن نتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة بورسعيد

ويمكن الحصول علي نتيجة محافظة بورسعيد من الرابط هنــــــــا بشرط أن يتم إدخال رقم الجلوس باللغة الإنجليزية حتي يمكنه الحصول علي النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الفيوم

ويمكن الحصول علي نتيجة محافظة الفيوم من الرابط هنــــــــا والذي أتاحته جريدة الوطن ويمكن من خلال تنزل الملف الحصول على النتيجة كاملة والبحث عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة أسوان من الرابط هنــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الدقهلية

ويمكن الحصول علي نتيجة محافظة الدقهلية من الرابط هنــــــــا والذي أتاحته جريدة الوطن ويمكن من خلال تنزل الملف الحصول على النتيجة كاملة والبحث عن نتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة شمال سيناء برقم الجلوس من الرابط هنــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة البحر الأحمر

ويمكن الحصول علي نتيجة محافظة من الرابط هنـــــــــــا والذي أتاحته جريدة الوطن ويمكن من خلال تنزل الملف الحصول على النتيجة كاملة والبحث عن نتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الإسكندرية من الرابط هنـــــــا أو من خلال الرابط هنـــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة دمياط

ويمكن الحصول علي نتيجة محافظة دمياط من الرابط هنـــــــا والذي أتاحته جريدة الوطن ويمكن من خلال تنزل الملف الحصول على النتيجة كاملة والبحث عن نتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة سوهاج من الرابط هنـــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة جنوب سيناء من خلال خدومة واتس أب على الرقم 1002349082

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة المنوفية

ويمكن الحصول علي نتيجة محافظة المنوفية من الرابط هنـــــــا والذي أتاحته جريدة الوطن ويمكن من خلال تنزل الملف الحصول على النتيجة كاملة والبحث عن نتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة القاهرة من الرابط هنـــــــا

أو من خلال الرابط هنـــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة البحيرة من الرابط هنـــــــا

والذي أتاحته جريدة الوطن ويمكن من خلال تنزل الملف الحصول على النتيجة كاملة والبحث عن نتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة القليوبية

ويمكن الحصول علي نتيجة محافظة القلوبية من الرابط هنـــــــا والذي أتاحته جريدة الوطن ويمكن من خلال تنزل الملف الحصول على النتيجة كاملة والبحث عن نتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس.