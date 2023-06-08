أعلنت مديرية التربية والتعليم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعد انتظار وترقب من الطلاب وأولياء الأمور في انتظار نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية الترم الثاني، وتتاح النتيجة عبر الموقع الرسمي لمحافظه المنوفية والمخصص لإعلان النتائج.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني، من خلال الضعط هنا، بعد اعتماد النتيجة رسميا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ووجه محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الشكر لكل المدرسين والعاملين المشاركة في مراقبة وتصحيح المواد والمراجعات، وصولا إلى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، موجها التهنئة للطلاب الناجحين في امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية 2023.

وأوضح أن نتجية الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس متاحة عبر موقع المحافظة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مجانا ودون أي رسوم أو تكاليف علي الطلاب أو أولياء الأمور.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية هذا العام 81 ألف طالب، وفق بيانات مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الرسمية، حيث شاركوا في 399 لجنة امتحانات موزعين علي المدن والقري بمحافظة المنوفية.