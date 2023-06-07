موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بقنا

انتهى كنترول الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة قنا، من عمليات رصد ومراجعة درجات الطلاب على الشيت، حيث يبحث آلاف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة قنا، التي يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة بعد اعتمادها من قبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وبعدها سوف يتم تعميمها في المدارس ومن خلال موقع ديوان عام المحافظة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بقنا

وقال مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا لـ«الوطن»، إن المسؤولين عن كنترول الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة قنا، انتهوا من جميع أعمال الرصد والمراجعة في شيت الطلاب الخاص بالدرجات، موضحا أنه خلال ساعات سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بقنا، وغالبا سوف تكون غدا الخميس.

وأضاف المصدر، إن جميع درجات الطلاب الذين خاضوا امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي بقنا 2023، تم وضع درجاتهم في شيت إلكتروني وآخر ورقي سوف يوقع عليه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لاعتمادها وإعلان النتيجة مباشرة، مؤكدا أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بقنا تكون متاحة للجميع خلال ساعات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بقنا

وأكد المصدر أن نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا يتم إتاحتها على موقع ديوان عام محافظة قنا من خلال هذا الرابط من هنــا، حتى تكون يتمكن الطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها.

الشهادة الإعدادية 2023 بقنا

وقال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، إن رجال كنترول الشهادة الإعدادية بقنا، بذلوا جهدًا كبيرًا بداية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي التي انطلقت يوم 20 مايو وانتهت في 25 من الشهر ذاته، وعقبها عمليات تصحيح وتقدير الدرجات التي استمرت على مدار أسبوع كامل أعطوا كل طالب وطالبه حقهم.

أعمال رصد ومراجعة الدرجات بداية من الأسبوع الحالي

وتابع في تصريحاته أنه بعد تقدير الدرجات، بدأت أعمال رصد ومراجعة الدرجات بداية من الأسبوع الحالي التي شارفت على الانتهاء للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بقنا في القريب العاجل بعد اعتمادها من المحافظ، وكان 54 ألف و895 طالب وطالبة، خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي من خلال 301 لجنة على مستوى محافظة قنا.