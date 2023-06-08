السيسي: الصادرات البينية لدول الكوميسا وصلت إلى 13 مليار دولار في 2022

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبرز الإنجازات التي تحقّقت في تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في مجال التنمية الاقتصادية، قائلا إنّه رغم النجاحات التي تحقّقت، ما زال أمامنا الكثير لتوظيف التكامل الإقليمي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات قمة الكوميسا المنعقدة في دولة زامبيا، والمُذاعة على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر أولت اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات الكوميسا وشرق أفريقيا، عبر إجراءات محددة لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية وتيسير حركة التبادل التجاري فيما بينها.

وتابع الرئيس، أنّ الجهود سالفة الذكر أسفرت عن زيادة الصادرات البينية لدول الكوميسا إلى 13 مليار دولار عام 2022، وهي القيمة الأعلى منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة في إطار التجمع عام 2000، فضلا عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا في ذات العام، إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر إلى الكوميسا ليصل لـ4.3 مليار دولار.