السيسي: مصر اهتمت بالاستثمار في توطين صناعة الدواء واللقاحات

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن القطاع الطبي والصحي في تجمع الكوميسا، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، قائلا إنّ مصر قدّمت مقترحا لإنشاء لجنة الصحة في سكرتارية الكوميسا، واستضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبي الأفريقي، لبحث سبل الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في قمة السوق المشتركة الـ22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»، أنّ مصر اهتمت بالاستثمار في توطين صناعة الدواء واللقاحات، وصولا إلى إعلان تقديم مصر 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا للدول الأفريقية الشقيقة، ما يؤكد دور مصر الإقليمي لتصنيع اللقاحات الطبية.

وتابع الرئيس السيسي: «فيما يتعلق بمجال السلم والأمن، ليس خافيا علينا حجم وعمق التحديات التي تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن، ما بات يفرض علينا الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، أهمها احترام حق الشعوب الأفريقية في الحياة، وتسوية النزاعات والقضايا التي تهدد هذا الحق».