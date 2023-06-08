رئيس مياه القناة: الانتهاء من تركيب وصيانة منظومة الكلور بالمحطات 

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء من تركيب منظومة كلور جديدة بالمحطات، واستمرار صيانة المنظومة في بعض المحطات الأخرى، وتحميل وتشغيل الخطوط عليه، موضحا أنه جرى تشغيل المنظومة بأعلى كفاءة، بالإضافة إلى المتابعة المستعمرة على تلك المحطات، وعمل تقارير عن أداء عملها، في إقليم القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، وذلك لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل.

صيانة منظومة الكلور بمحطات القصاصين

وأضاف أنه جرى تركيب منظومة الكلور الجديدة، وأعمال الصيانة تجرى تحت إشراف الدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور محمد حسين، والفني إبراهيم حسن،إذ جرى الانتهاء من صيانة منظومة الكلور بمحطات معالجة القصاصين، ومحطة المنايف uf، وتركيب منظومة حقن كلور جديدة بمحطة البورسعيدية، وجرى التجربة والتشغيل عليها، وضبط الجرعات وأخذ عينات بواسطة لجنة الكلور، وصيانة منظومة الكلور.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من صيانة الكلور بمحطة معالجة الصرف الصحي ببورسعيد c 9، وتشغيل الكابينة الاحتياطية والإيجكتور وتم تجربة نظام برج التعادل بنجاح، والانتهاء من تسليك خط الفاكيوم وأطراف التوصيل الخاصة بمنظومة الكلور بمحطة مياه عين غصين الكبري وصيانة الايجكتور الابتدائي، وجرى ضبط الجرعات وأخذ العينات بوسط لجنة الكلور.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن إدارة منظومة الكلور قطاع المعامل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، على مدار 24 ساعة، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي تسريب للكلور قد يحدث في المحطات، كما تعمل الإدارة على تدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور، وتجرى مراجعة وصيانة منظومة الكلور في تواجد العاملين بكل محطة لرفع كفاءتهم العملية في التعامل مع مكونات منظومة الكلور الحديثة.