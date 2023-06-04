إصلاح تسريبات خط مياه الشرب الناقل إلى مرسى مطروح

أعلنت شركة مياه الشرب بمطروح عن الانتهاء من أعمال إصلاح عدد من التسريبات بالخط الناقل للمياه الجديد في نطاق منطقة ألماظة بالتعاون بين إحدى الجهات المعنية مع مهندسي ومعدات شركة مياه مطروح.

بدء ضخ مياه الشرب بمطروح

وقال المهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الأحد، إننا بدأنا في ضخ المياه من محطة تحلية مياه البحر باغوش في اتجاه مدينة مرسي مطروح للمناطق السكنية والأحياء المختلفة.

حل مشكلة مياه الشرب في مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك خطة شاملة لحل جميع المشاكل المتعلقة بمياه الشرب في مدينة مرسى مطروح من خلال تشغيل الخط الناقل لمياه الشرب والقادم من طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي إلى المدينة بالإضافة إلى حل مشكلة مأخذ المياه من محطة تحلية مياه البحر الرميلة واحد، والرميلة 2، والرميلة 3 وعمل مأخذ جديد لتلافي المشاكل التي تسبب فيها المأخذ القديم من سحب الرمال وعكارة من مياه البحر، والتي أدت إلى تلف بعض الأجهزة في ماكينات والفلاتر الخاصة بمحطات التحلية، للقضاء على مشكلة مياه الشرب نهائياً تزامناً مع بدء مصيف مطروح واستقبال المدينة إلى المصطافين القادمين من مختلف المدن والمحافظات لقضاء المصيف والاستمتاع بموسم صيف 2023.