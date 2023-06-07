شروط الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف ببني سويف.. من بدائل الثانوية العامة

تُعد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي من أهم بدائل الثانوية العامة، وأحد أهم المدارس الفنية التي تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها، وتتواجد في 4 محافظات فقط على مستوى الجمهورية، حيث تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بينها محافظة بني سويف، وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي تدريبًا لطلابها خلال الدراسة، و فرص عمل لهم الطلاب فور تخرجهم.

توفر تدريب خلال الدراسة وفرص عمل عقب التخرج

وقالت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، «تعد مدرسة مياه الشرب ببني سويف من أهم المدارس في مجالها لخدمة محافظات الصعيد بنظام الثلاث سنوات، والتي تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتحتوي على أحدث أجهزة الكمبيوتر، وملاعب لممارسة الرياضة، بالإضافة إلى ورش الميكانيكا والكهرباء، وتخصصات الدراسة التي تشمل تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب، وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي، ومعالجة ومراقبة جودة مياه الشرب، وتضمن تدريبًا ميدانيًا وعمليًا للطلاب».

شروط التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف

تعلن مدرسة مياه الشرب والصرف في بني سويف، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن قبول دفعة جديدة من حملة الإعدادية وتفتح باب التقدم لهم للمدرسة من خلال عدة شروط هي:

1- المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة فقط عام 2023.

2- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا والتي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

3 ــ التقديم على موقع شركة مياه الشرب اعتبارا من تاريخ سيتم تحديده لاحقا.

4- يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على موقع شركة مياه الشرب على الروابط المعلنة.

إجراءات التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف

1 - إحضار أصل شهادة الإعدادية وبيان النجاح، إضافة إلى أصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها (فقط للطلاب المرشحين لاختبار القدرات والمقابلات الشخصية في نفس يوم الامتحان).

2 - يتم إجراء اختبار القدرات لجميع طلاب المحافظات المرشحين في تاريخ يتحدد لاحقا.

3 - تجرى امتحانات القدرات في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات.

4 - يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بالمدرسة بعد تدوين كل البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات.

5 - يتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.