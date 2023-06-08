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القبض على 21 متهما بحيازة الأسلحة في أسيوط

كتب:

محمد بركات
01:36 م | الخميس 08 يونيو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ديروط، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 37 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 12 بندقية آلية، 11 بندقية خرطوش، طبنجة، 13 فردا محليا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 21 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية.

ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 7 متهمين، لـ 5 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 562 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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