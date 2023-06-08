الأمن العام يضبط 45 متهما بحيازة أسلحة نارية في قنا

تمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مراكز شرطة «أبو تشت – فرشوط – قنا – نقادة – قوص – فقط – نجع حمادى - دشنا – الوقف».

أسفرت جهود الحملة الأمنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 52 قطعة سلاح ناري عبارة عن 15 بندقية آلية، و18 بندقية خرطوش، وطبنجة، و18 فردا محليا وعددًا من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 45 متهمًا لـ 23 منهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية.