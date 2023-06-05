السجن 10 سنوات لـ10 متهمين بحيازة أسلحة نارية وإصابة 3 أشخاص بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة 10متهمين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامهم بإحراز أسلحة نارية واستعراض القوة والعنف وإصابة شخصين وطفل بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

أحداث الواقعة وضبط المتهمين

أحداث الواقعة ترجع لشهر أبريل من العام الماضى 2022 ، عندما وجهت النيابة العامة بمحافظة سوهاج للمتهمين كل من: «م،ح»، «م، أ»، «ع، د»، «أ، د»، «ح، م»، «م، ع»، «ف، ص»، «ع، م»، «ك، م»، «أ، ف»، عدة تهم حيث وجه للمتهمون من الأول للثامن أحرز كلا منهم بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن عبارة عن بندقية خرطوش وأحرز كل منهم بغير ترخيص ذخائر عدة طلقات تستعمل على السلاح الناري مع استعراضهم القوة، ولوحوا بالعنف بقصد الترويع والتخويف حال أحرازهم للأسلحة النارية مع إطلاق أعيرة منها، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المواطنين وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بمحل الواقعة.

قرار الإحالة لجنايات سوهاج

ووجه للمتهمين السادس والتاسع تهمة ضرب المجني عليه الطفل «م، ع» عمداً حيث قاموا بشل حركته والتعدي عليه حيث وجهوا اليه ضربة استقرت فى رأسه بالسلاح الناري وتسبب له بعجز عن اشغاله الشخصية لمدة 20 يوما، كما احدثوا إصابة المجني عليه «م، ج»، و «م،أ» عمدًا مع إطلاق صوبه عيارًا ناريًا، بينما المتهم العاشر أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن وذخيرة تستعمل فى السلاح الناري وذلك لخلافات شخصية، وقد تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.