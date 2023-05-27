«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا بشأن تمكين المرأة في 3 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا بشأن جهود محافظات الشرقية والدقهلية والإسماعيلية في توعية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتحسين مستوى المعيشة لديهن، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتعزيز قدرات المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من خلال تفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص على مستوى جميع المحافظات، واستكمالاً لنهج القيادة السياسية بالاهتمام بقضايا المرأة ودعمها ومنحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها وانطلاقا لتطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

إطلاق مشروع المدينة الآمنة للسيدات

وفي محافظة الشرقية، جرى إطلاق مشروع المدينة الآمنة للسيدات بمشاركة عدة جهات لتمكين السيدات اقتصاديا وتحسين سبل المعيشة وتقديم التوعية المجتمعية لهن من خلال الندوات المختلفة لكون المدينة خالية من جميع ممارسات العنف ضد المرأة والتدريب على الحرف المختلفة، وتوفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن، ما يحقق هدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات.

كما جرى تنظيم لقاء توعوي حول مكافحة الإدمان في محافظة الدقهلية، وذلك ضمن العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات ومراكز الشباب والشوارع والميادين والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى نطاق رئاسة المركز لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة، وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين والمواطنين.

برنامج تدريب

وبمحافظة الإسماعيلية، جرى تنظيم برنامج تدريبي بالتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والراغبين في التسويق الإلكتروني من أصحاب الحرف اليدوية والمصانع الصغيرة بالإسماعيلية.