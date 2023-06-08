وزير الاتصالات: أطلقنا 170 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدورة التاسعة لقمة مدراء تكنولوجيا المعلومات 2023 في مصر التي تنظمها شركة «IDC»، العالمية تحت رعاية وزارة الاتصالات وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وتحت عنوان «تمكين قادة الاقتصاد الرقمي»، بحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» وجيوتي لالشانداني، نائب رئيس مجموعة أي دي سي، وبمشاركة أكثر من 170 من مدراء تكنولوجيا المعلومات.

أهمية القمة في خلق حوار تفاعلي

وفى كلمته خلال القمة، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إلى أهمية هذه القمة في خلق حوار تفاعلي مثمر من مختلف عناصر المجتمع المعلوماتي من قطاع حكومي وشركات عالمية ومحلية وناشئة ومنظمات المجتمع المدني والخروج بتوصيات تساعد الحكومة على توفير المناخ الملائم للشركات العالمية والمحلية للنمو في مصر وتصدير خدماتها الرقمية من مصر إلى دول العالم وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت منصة «مصر الرقمية»، لتقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين والتي نمت بشكل تدريجي لتصل إلى 170 خدمة حكومية مرقمنة حتى الآن.

خدمات حكومية رقمية سريعة وشاملة

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحدي الذى نواجهه اليوم كحكومات وصانعي سياسات هو التعامل مع طلب المواطنين المتزايد على خدمات حكومية رقمية سريعة وشاملة، لذلك في مصر اعتمدنا استراتيجية مصر الرقمية التي تركز على تسريع التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز الابتكار الرقمي، كما يتم تنفيذ عدد من مشاريع التحول الرقمي الوطنية العملاقة، بالتعاون مع العديد من القطاعات بدءًا من نظام التأمين الصحي الشامل الرقمي، إلى التعاون مع الجامعات في إنشاء أنظمة إدارة التعلم الرقمي ورقمنة المحتوى الثقافي في مصر.

وذكر «طلعت»، أنه في عام 2020، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجربة لمنصة «مصر الرقمية» www.misr.gov.eg لتقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين والتي نمت بشكل تدريجي لتصل إلى 170 خدمة حكومية مرقمنة حتى الآن، كما يتم العمل حاليا على إنشاء معمل الابتكار الحكومي والذي سيتم من خلاله دعوة الشركات الناشئة للإبداع والابتكار في مجال تطوير تطبيقات ومجال الخدمات الحكومية لتقديمها للمواطنين بشكل ميسر.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك ركيزة أخرى في استراتيجية مصر الرقمية، وهي بناء القدرات الرقمية حيث تمت مضاعفة ميزانية التدريب بمقدار 25 ضعفا، وكذلك مضاعفة برامج التدريب 55 ضعف عدد المتدربين الذين دربتهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ 5 سنوات.

استراتيجية مصر الرقمية

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الفرص التي يمكن أن يقدمها التعاون الدولي لتسريع استراتيجية مصر الرقمية ومنها الشراكة مع مبادرة GovStack التي يقودها الاتحاد الدولي للاتصالات للتصدي للتحديات التي تواجهها الحكومات عند بناء أنظمة قابلة للتطوير ومترابطة تكون بمثابة عامل تمكن الجميع من تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ودعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ختام كلمته، جميع مدراء تكنولوجيا المعلومات، إلى العمل على تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الاعمال واستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء لابتكار حلول للتحديات المجتمعية، مع تعزيز الشراكات والتعاون الاستراتيجي، على الصعيدين المحلى والدولي.

وناقشت قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات IDC عددًا من الموضوعات المهمة على رأسها جهود تسريع عمليات التحول الرقمي وسُبل خلق قيمة مستدامة في المجتمعات الرقمية واستراتيجيات تطوير التطبيقات وسُبل تطوير استراتيجية للذكاء الاصطناعي والتطرق إلى أحدث استخداماته وممارساته وكذلك اتجاهات التوسع في نشر حلول السحابة الهجينة Hybrid Cloud، والتي تجمع الخدمات والمزايا التي يمكن أن تقدمها خدمات السحابة العامة والخاصة، وغيرها من الموضوعات.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري يشهد تطورًا غير مسبوقًا بفضل عمليات التحول الرقمي، والذي ساهم في دفع نمو القطاع وتسريع عمليات رقمنة وتطوير الحلول والخدمات التكنولوجية غير المسبوقة في شتى القطاعات؛ مضيفا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعتبر لاعبًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى إن تصدير المنتجات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد تساهم في زيادة صادرات مصر الرقمية، لافتا إلى تركيز الهيئة في الوقت الحالي على أنشطة دعم الشركات المتخصصة في مجالات الانظمة المدمجة وتصميم الالكترونيات وخدمات البحث والتطوير لمضاعفة حجم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية مصر في مجالات خدمات القيمة المضافة على النحو الذي يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

وتعد قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات منصة رائدة للخبراء في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر منذ 2015 ويشارك في فعالياتها هذا العام العديد من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتُعقد قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات IDC في إطار تسارع عمليات التحول الرقمى ونمو الاقتصاد الرقمي في مصر بمعدل غير مسبوق، وما يترتب عليه من تقديم حلول وخدمات رقمية للمواطنين والعاملين بالقطاعين العام والخاص في مختلف قطاعات الدولة.