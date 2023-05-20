وزير الاتصالات يفتتح ملتقى توظيف خريجي مدارس (WE) للتكنولوجيا التطبيقية

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، ملتقى توظيف خريجي مدارس (WE) للتكنولوجيا التطبيقية، الذي تنظمه الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية، بمشاركة 28 شركة من الشركات المحلية والدولية العاملة فى مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجة وتطوير المواقع والشبكات، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتوظيف، والإلكترونيات.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات، وممثلي غرفة البرمجيات باتحاد الصناعات المصرية.

أهداف إنشاء مدارس (WE) للتكنولوجيا التطبيقية

يأتى تنظيم هذا الملتقى في إطار تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها مدارس (WE) للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تتمثل في إعداد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة في أسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة.

يهدف الملتقى إلى توفير مسارات وظيفية للدفعة الأولى من خريجي هذه المدارس للعام الدراسى 2023 – 2022 في الشركات العاملة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعددهم 190 طالباً وطالبة من خريجي مدرسة (WE) للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.

ويشهد الملتقى تنظيم ندوة تعريفية عن منظومة مدارس (WE) للتكنولوجيا التطبيقية، وما حققته الشركة المصرية للاتصالات من خلالها، لإعداد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة فى أسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية، كما تتضمن أعمال الملتقى التعرف والتشبيك بين الطلاب والشركات المشاركة، وندوات عن أخلاقيات وثقافة العمل في هذه المجالات.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن رؤية الوزارة من إنشاء مدارس (WE) للتكنولوجيا التطبيقية، هو إعداد الشباب لمتطلبات سوق العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يهتم بالكفاءة، بالإضافة إلى تغيير الصورة القديمة عن خريجي المدارس الفنية، مشيراً إلى أنه يشترط للالتحاق بهذه المدارس أن يكون الطالب متفوقاً.

وأضاف الوزير أنه تم البدء منذ 3 سنوات، في إنشاء هذه المدارس، حيث تم إنشاء 7 مدارس حتى الآن، ويجري إضافة 20 مدرسة جديدة في 20 محافظة، خلال العام الجاري، بحيث تكون هناك واحدة من مدارس (WE) للتكنولوجيا التطبيقية في كل محافظة.

أهمية ملتقى توظيف خريجي مدارس (WE) للتكنولوجيا التطبيقية

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى، الذي يفتح أبواب سوق العمل أمام خريجي مدارس (WE) للتكنولوجيا التطبيقية، لتكتمل هذه المنظومة الجديدة التي تستهدفها هذه المدارس، والتي ترتكز على تغيير ثقافة التعليم الفني، وبناء ثقافة جديدة تواكب تحديات ومتطلبات منظومة التعليم الحديثة، من خلال بناء نموذج متكامل يهدف إلى تنمية مهارات الطالب والمعلم، وغرس مبادئ العمل الاحترافي.

تم إطلاق مدارس (WE) للتكنولوجيا التطبيقية في عام 2020، في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات لبناء القدرات الرقمية، ورؤيتها لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة بأعلى معايير الكفاءة والجودة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعد أول مدرسة ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقاً للمعايير الدولية.