محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، والوفد المرافق، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل الوفد زيارته للمحافظة بتفقد مشروعات الربط الإلكتروني للعاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، بالتزامن مع انتهاء أعمال الإنشاءات، استعدادًا لانتقال العاملين بالمديريات للمقر الجديد، كما تفقد مبنى البريد الجديد، موجها بافتتاح المكتب قبل نهاية يونيو المقبل، وتجهيز قاعة الاحتفالات الرئيسية بشاشات عرض حديثة.

وقام وزير الاتصالات بغرس نخلة بحديقة 30 يونيو بالخارجة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل كأحد المحاصيل الاستراتيجية للمحافظة.

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير التعليم

وكان محافظ الوادي الجديد استقبل اليوم الأحد، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمدينة الخارجة.

وأصدر وزير التربية والتعليم خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، قرارا بإنشاء مدرسة IPC الدولية، وهي ضمن مشروع وطني يهدف لنمط جديد في المدارس الحكومية ونمط يجمع بين التعليم المصري والمعايير الدولية للتعليم، ويضعها في منظومة واحدة تؤهل الأجيال القادمة لمستقبل أفضل.