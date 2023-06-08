ضبط 7 قضايا إتجار بالمواد المخدرة في حملة أمنية بدمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر سعد – كفر البطيخ – الزرقا - فارسكور) وأقسام شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلوجراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 17 كيلوجراما، كمية من مخدر الهيروين، بندقية آلية، 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 9 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.