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ضبط 7 قضايا إتجار بالمواد المخدرة في حملة أمنية بدمياط

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
02:03 م | الخميس 08 يونيو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر سعد – كفر البطيخ – الزرقا - فارسكور) وأقسام شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلوجراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 17 كيلوجراما، كمية من مخدر الهيروين، بندقية آلية، 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 9 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع