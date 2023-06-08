«الداخلية»: ضبط مروجي عبوات سوائل التدخين الإلكتروني مدونا عليها أسماء مخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تعرض موادا وخامات ومستحضرات مدون عليها مسميات لبعض المخدرات المستحدثة، وذلك من خلال أحد مروجي الإعلانات عبر فيس بوك، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، عن طريق بث مقاطع فيديو ترويجية ودعائية لتلك المنتجات التى تحمل مسميات المواد المخدرة المستحدثة وأماكن المحال التجارية التى تتعامل فى بيعها وتوزيعها على المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته هاتف محمول، مستخدم فى بث مقاطع الفيديو المشار إليها عبر موقع «فيس بوك»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم توجيه حملات مُكبرة على المحلات التجارية التى تقوم بعرض تلك المنتجات، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج التالية:-

مديرية أمن القاهرة

ضبط 5 أشخاص مالكي محال لبيع منتجات التدخين الإلكتروني، وبحوزتهم 491 عبوة سائل تدخين إلكترونى - مبالغ مالية – 5 هواتف محمولة.

مديرية أمن الجيزة

ضبط أحد الأشخاص مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكتروني، وبحوزته 44 عبوة سائل تدخين إلكترونى - هاتف محمول.

مديرية أمن دمياط

ضبط أحد الأشخاص، مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكتروني، وبحوزته 6 عبوات سائل تدخين إلكتروني – مبلغ مالي - هاتف محمول.

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط أحد الأشخاص، مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى، وبحوزته 36 عبوة سائل تدخين إلكترونى – مبلغ مالى - هاتف محمول.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط أحد الأشخاص، مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى، وبحوزته 19عبوة سائل تدخين إلكترونى – هاتف محمول.

وبمواجهتهم أقروا بعرض تلك المنتجات التى تحمل أسماء مواد مخدرة مستحدثة عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بقصد ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.