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«الداخلية»: القبض على سائق متهم بدهس طفل في الشروق

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:40 م | الخميس 08 يونيو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الاجهزة الامنية  ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بإستقبالها جثة (طفل -  مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً بإصابته بكسور متفرقة بالجسم إثر إدعاء مصادمة.

بالإنتقال وسؤال والده ( مهندس ميكانيكا - مقيم بذات العنوان ) ، قرر بأنه حال تواجد نجله بجانب السيارة خاصتهم أمام العقار سكنهما فى إنتظاره ، إصطدمت به "دراجة نارية مجهولة " ولاذ قائدها بالفرار ، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات" وقائدها وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأنه وراء إرتكاب الواقعة المشار إليها .. وبسؤال والد المتسبب أيد ما سبق وأضاف بقيام نجله بقيادة الدراجة النارية خاصته دون علمه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع