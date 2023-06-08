«الداخلية»: القبض على سائق متهم بدهس طفل في الشروق

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بإستقبالها جثة (طفل - مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً بإصابته بكسور متفرقة بالجسم إثر إدعاء مصادمة.

بالإنتقال وسؤال والده ( مهندس ميكانيكا - مقيم بذات العنوان ) ، قرر بأنه حال تواجد نجله بجانب السيارة خاصتهم أمام العقار سكنهما فى إنتظاره ، إصطدمت به "دراجة نارية مجهولة " ولاذ قائدها بالفرار ، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات" وقائدها وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأنه وراء إرتكاب الواقعة المشار إليها .. وبسؤال والد المتسبب أيد ما سبق وأضاف بقيام نجله بقيادة الدراجة النارية خاصته دون علمه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.