هتافات وأغاني وطنية.. مشاهد لا تنسى في ذكرى تنصيب الرئيس السيسي

في مثل هذا اليوم منذ 9 سنوات في 8 يونيو 2014، تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، ومن وقتها تغير الحاضر وتم رسم ملامح جديدة للمستقبل، أخرج مصر من طريق الظلام الذي كادت أن تدخل فيه على يد التنظيم الإرهابي، واستطاع إنقاذها وتعهد أن يحمل الأمانة بصدق وهذا ما شهدته مصر بالفعل في عهده.

في العاشرة والنصف صباحا في 4 يونيو 2014، شهدت مصر حفل تسليم وتسلم السلطة من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور للرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصبح الحدث الأبرز والأهم في 2014، حيث شهدت مصر يومًا مشرفًا سلّم فيه رئيس البلاد الحكم لرئيس آخر، وذلك وسط حضور قادة وملوك ورؤوساء العالم، في مشهد جديد ومختلف على العالم العربي.

حكاية لحظة تنصيب الرئيس السيسي

كواليس وحكايات عديدة وثقها الشعب المصري في لحظات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي فالشوارع كانت مليئة بالأجواء الشعبية والهتافات والأغاني الوطنية المختلفة، الجميع يهتف الصغار قبل الكبار «تحيا مصر» و«بنحبك يا سيسي» ، وكذلك «السيسي هو رئيسي» تلك اللحظات التي كشفها الدكتور شريف الأسواني»عضو حملة تمرد في حديثه لـ«الوطن».

«مجرد ما أعلنوا أن السيسي أصبح رئيس للجمهورية ده كان بالنسبة لينا نجاح لفكرة مكناش متوقعين إنها تحقق نجاح كبير بالشكل ده»، بهذه الكلمات عبر الأسواني عن رأيه في النجاح الذي حققه الشعب المصري بعد انتخابهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن حالة من الاطمئان سيطرت على جميع الشباب بعد إعلان الرئيس هدفه الأساسي وهو دعم الشباب: «مجرد ما الرئيس السيسي ألقى خطابه وقال إن هدفه الأول هو دعم الشباب المصري الكل بقى مطمئن»، موضحا أنه تم دعوة عدد كبير من أعضاء الحملة لحضور حفل التنصيب واستلام الحكم بقصر عابدين.

ما زال أعضاء حملة تمرد جهودهم مستمرة في أداء الواجبات الوطنية، إذ أن البعض منهم في الحوار الوطني والبعض في الأحزاب التنسيقية وأيضا البعض أعضاء في مجلس النواب: «إحنا ما زلنا بنشارك في الحوار الوطني، وناقشنا العديد من المحاور»، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أضاف الكثير للحياة السياسية، وأيضا جعل قيمة حقيقة للحياة السياسية من خلال الحوار الوطني والأحزاب التنسيقة وغيرها.

الإنجازت التي حققها الرئيس السيسي

تحدث «الأسواني» عن الإنجازات العديدة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ9 سنوات منذ توليه الحكم، قائلا إنه أول رئيس جمهورية يجعل الشباب هدفه الأول، ويدعم المرأة دعما حقيقيا، وظهر ذلك في توليها مختلف المناصب التي لم تكن متاحة لها من قبل مثل تولي قاضي ودخول مجلس الدولة، وأيضا وجود الشباب في مناصب كثيرة «فيه شباب كتير حاليا متولين مناصب مكانتش متاحة ليهم من قبل لو قارننا بين برلمان 2010 وبرلمان 2016، هنلاقي إن الشباب في البرلمان كانت وقتها معدومة ولكن في برلمان 2015 كانت نسبة الشباب في المجلس حوالي 80».

يعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري ينظم منتدى شباب العالم الذي جاءت فكرته من خلال الاقتراح الذي تم في مؤتمر الشباب في 2016، كما أن أول رئيس سلط الضوء على الاهتمام بذوي الهمم وتوفير كافة الحقوق لهم، بالغضافة إلى إنجازات في الطرق والوحدات السكانية.