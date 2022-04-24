مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23.. حملة تمرد تبدأ التجهيز لـ30 يونيو

تطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23، التي جاءت بعنوان تقدير الموقف، إلى توصل جبهة الإنقاذ والقائمين على حملة تمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي في ذلك الوقت، ورأى محمد عبد العزيز «عصام السقا» أحد مؤسسي حركة تمرد، أن الحملة في حاجة إلى دعم كل القوى الثورية والمعارضة ليجعل السلطة أمام حركة تجمع الجميع حتى المختلفين معا.

موافقة أعضاء جبهة الإنقاذ على التعاون مع حملة تمرد

ووافق أعضاء جبهة الإنقاذ على التعاون مع حملة تمرد، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23، وذلك بعد الكلمة التي ألقاها محمد عبد العزيز في كلمة أمام أعضاء الجبهة، وبدأ التجهيز لنزول الناس إلى الشارع في 30 يونيو للمطالبة برحيل الرئيس وجماعته.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23

يجلس الظابط مروان العدوي «أحمد عز» مع حبيبته بسمة، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23، وتكشف أن موقف والدها من زواجهما قد يتغير الفترة المقبلة خاصة بعد تدخل والده أشرف زكي، في الموضوع، وعلى الجانب الآخر تتخدث عن واقعة التحرش اللفظي لوزير الإعلام في عهد حكومة الإخون بإحدى الصحفيات.