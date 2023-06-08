عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي أحدث نقلة نوعية وإنجازات في كل المجالات

أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية، بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدار 9 سنوات، إذ يوافق اليوم ذكرى تنصيبه رئيسا للجمهورية، مضيفا أن الرئيس بذل الكثير من الجهد والعطاء والعمل، في سبيل تحقيق التنمية في جميع المجالات والرخاء والاستقرار للوطن.

«الرشيدي»: الرئيس حريص على توفير الحياة الكريمة للمواطن

وأوضح «الرشيدي»، في بيان، أنه منذ تولي الرئيس السيسي، حكم البلاد، كان حريصا على توفير الحياة الكريمة للمواطن في جميع المستويات، واستطاع حماية الدولة المصرية وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان لمواطنيها بعيدا عن الأزمات والصراعات التي تشهدها دول المنطقة، بجانب أنه عمل على الحفاظ على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، رغم تعرض العالم أجمع لأزمة فيروس كورونا وتوقف سلاسل الإمداد فضلا عن تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس قام بتدشين مبادرة حياة كريمة التي تقدم خدماتها لنحو 60 مليون مواطن مصري، ورفع البنية التحتية في القرى والنجوع والمناطق الأكثر فقرا فى مختلف أرجاء الجمهورية، إضافة إلى رفع كفاءة منظومة الصحة واستحداث التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات علاجية تليق بالمواطن.

للرئيس وجه بتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات

وأشار «الرشيدي» إلى أن الرئيس وجه بتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة خلال الفترة الماضية، في مختلف المجالات، من بينها مشروعات الإسكان الاجتماعي التي وفرت آلاف الشقق للشباب والأسر البسيطة بجانب مشروعات الإسكان المتوسطة بكل المحافظات، ومشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، وتطوير المستشفيات القائمة، فضلا عن قناة السويس الجديدة التي تحقق دخلا بالعملة الأجنبية.

وأوضح أنه فى عهد الرئيس السيسي، شهدنا إطلاق التأمين الصحي الشامل، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وإنشاء مستشفيات لعلاج الأورام، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة، وبدء العمل على المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت ومجمعات صوامع غلال للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح.

واختتم النائب، أن الرئيس السيسي، افتتح مشروعات أخرى مهمة مثل مطار البردويل الدولي، ومطار سفنكس الدولي، ومجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء، والمجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان ومشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، مجمع محطات بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع توشكى الخير وغيرها من المشروعات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة في كل أركان الدولة.