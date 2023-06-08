تفاصيل أولى مراحل وحدات سور مجرى العيون.. تضم مسرحا مكشوفا وفندقا سياحيا

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أمس، الموافقة لهيئة المجتمعات العمرانية، على بيع وطرح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الموجودة بمنطقة سور مجرى العيون، الذي يعد من أهم مشروعات تطوير القاهرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفاصيل تطوير المرحلة الأولى بمنطقة سور مجرى العيون

وترصد بوابة «الوطن» تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وفق ما أعلنته الحكومة في بياناتها الرسمية.

- إنشاء 79 عمارة سكنية بارتفاعات مختلفة.

- إجمالي عدد الوحدات السكنية 1924 وحدة سكنية.

- إنشاء 18 وحدة تجارية بالدور الرضي في بعض العمارات.

- إنشاء مول تجاري إداري ترفيهي فندقي.

- يضم المول مطاعم وسينمات.

- يضم المول التجاري جراجا يسع 1355 سيارة.

- إنشاء مسرح رئيسي مكشوف أمام المول بمساحة 1000 متر مربع.

- إقامة فندق سياحي بطاقة 1200 غرفة فندقية متميزة.

تعد منطقة سور مجرى العيون من أبرز المناطق التي اهتمت بها هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التطوير وإحياء مظهرها الحضاري الذي يعكس عبق التاريخ، بتوصيات من الرئيس السيسي والقيادة السياسية.