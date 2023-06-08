نائب وزير الإسكان يبحث مع بعثة من البنك الدولي تحويل المشروعات إلى خضراء

اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والمهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص وممثلي الوحدة بوزارة المالية، في مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة مع بعثة من البنك الدولي؛ لبحث كيفية تحويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص إلى مشروعات خضراء.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بتعريف دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكل الجهات التابعة للوزارة، مؤكدًا أنّ هدف الدولة المصرية التكييف والتخفيف من آثار تغير المناخ للمحطات القائمة، ومراعاة أن تكون جميع المشروعات الجديدة خضراء ومستدامة.

مواجهة التغيرات المناخية

وأكد إسماعيل أنّ الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، منوهًا بأهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة؛ للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، والاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، والتي تُساعد في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، ما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكاليف بإستخدام معالجة المحلول الملحي.

وفي ذات السياق، استفسر ممثلو بعثة البنك الدولي عن الأعمال السابقة التي تمت في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، كما أبدوا الاستعداد لتنفيذ خطة بناء القدرات والمساعدات الفنية المطلوبة للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه

واستعرض نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالاضافة الي تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عامًا.

وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا للاستفادة من الحمأه المنتجة من محطات الصرف الصحي لتوليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر؛ لتصل طاقة المحطة إلى 3.5 مليون م3/ يوم، والتي تعمل على توفير نحو 80% من الكهرباء المستخدمة من خلال استغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي، وكذلك توسعات محطة معالجة أبورواش لتصل لطاقة إجمالية نحو مليونين م3/يوم، بغرض معالجة الحمأة الناتجة من المحطة، وتوليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطة، والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، وأنه جارٍ حالياً تحسين القوانين واللوائح المنظمة لإدارة الحمأة وإعادة استخدامها.