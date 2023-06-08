مسئولو الإسكان يتابعون أعمال الطرق والخدمات بمدينة سفنكس الجديدة

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة سفنكس الجديدة، يرافقه المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة، والمهندس طارق زكى، نائب رئيس الجهاز ومسؤولي الجهاز والمشروعات، لمتابعة مشروع محور سفنكس، ومشروع التغذية الكهربائية لإنارة المحور، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

ربط محور سفنكس بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

وتابع مسؤولو الإسكان، سير أعمال ربط مشروع محور سفنكس بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومحوري الضبعة والطريق الإقليمي، كما أطلعوا على المخطط العام للمدينة، المتضمن موقع لإقامة مجمع خدمات يشتمل على مجمع شرطي «قسم شرطة- مرور- سجل مدني- دفاع مدني- جوازات»، ومدرسة النيل ووحدة صحية وسوق تجارية بقطعة أرض بعرض 200 متر على امتداد محور سفنكس.

متابعة الأعمال المتبقية من المشروع

ووجه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من باق الأعمال، مطالبا ببذل مزيدٍ من الجهد، لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية فى التوقيتات المحددة، مع الالتزام بالمعايير الفنية وجودة الأعمال.

وفي سياق متصل، اجتمع المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، مع المكتب الاستشارى لأعمال التخطيط بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات ودراسة الطريق المقترح للربط بين مدينة الشيخ زايد ومدينة سفنكس الجديدة، والعوائد التخطيطية على هذا المحور الجديد، والمعوقات التي تواجهه وسرعة حلها، للبدء في الأعمال التخطيطية للمرحلة الأولى العاجلة بالمدينة بمساحة 15 ألف فدان.

وتابع «أنور» أعمال صب القواعد والأعمدة لغرف المحولات الخاصة بتغذية إنارة محور سفنكس بقيمة إجمالية 59.5 مليون جنيه بمدة تنفيذ 9 أشهر، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، والعمل طبقا للجدول الزمني المخطط للمشروع وسرعة تنفيذه.