وزير تجارة إسواتيني لـ«القاهرة الإخبارية»: العمل المشترك يدعم نمو دول الكوميسا

قال منكوبا خومالو، وزير التجارة والصناعة في إسواتيني، إن بلاده تسعى إلى التركيز على التكامل المحلي، وعلى سلاسل القيمة داخل الدول الأعضاء في تجمع الكوميسا، وإتاحة الفرص للعمل البيني المشترك لتعزيز النمو بين الدول.

دول الكوميسا ومجالات التنمية

وأضاف «خومالو» في لقاء خاص مع «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب على دول الكوميسا أن تبحث عن قوة كل دولة في المجالات المختلفة كالزراعة والتكنولوجيا والصناعة والتعدين، على أن تركز كل دولة على نقاط قوتها، وتعمل على دعم الدول الأخرى.

وأوضح أن إسواتيني تعمل مع مجموعة الكوميسا من خلال استراتيجية الاستثمار، باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة من أجل المشاركة في استراتيجية التنمية لتجمع الكوميسا.

إسواتيني ترحب بالمستثمرين المصريين

وتابع وزير التجارة والصناعة في إسواتيني أن بلاده لا تقدم الكثير لسوق الكوميسا، ولكن يمكنها أن تجذب الكثير من الاستثمارات، وأضاف قائلاً: «نرحب بالمستثمرين المصريين في إسواتيني، ونسعى إلى أن تكون إسواتيني منصة للإنتاج لتوريد كافة المنتجات إلى الدول الأعضاء في تجمع الكوميسا».