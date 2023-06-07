خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الأزمة الروسية الأوكرانية اختبار للذكاء الاصطناعي

أكد أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمي، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتم توظيفها منذ فترة، في العديد من المجالات، مثل التخطيط الاستراتيجي واللوجستيات، كما تستخدم في بعض النزاعات المسلحة والصراعات العسكرية وتفاصيلها بالكامل بشكل كبير.

الذكاء الاصطناعي دخل حيز التنفيذ

وقال خبير التحول الرقمي، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن الذكاء الاصطناعي دخل حيز التنفيذ في المعارك خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، عبر الاستطلاع وتحليل المعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح أن المسيرات يتم توجيهها بالذكاء الاصطناعي، لضرب أهداف معينة دون تعريض القوة البشرية لخسائر فادحة، لأن الجندي المدرب يكون باهظ الثمن حال خسارته، بعد ما أنفق عليه أثناء تدريبه.

الحرب النفسية

وذكر أن الذكاء الاصطناعي أيضا يستخدم في الحرب النفسية، حيث يمكنه العمل بتقنيات التزييف العميق، وهذا ما استخدمته الدولتان روسيا وأوكرانيا عبر فيديوهات مفبركة، للتأثير على نفسية الجنود.