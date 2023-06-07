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محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: الأسلحة بالولايات المتحدة تفوق التعداد السكاني

كتب:

محمد أيمن سالم
08:13 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
القوانين الأمريكية تسمح بحيازة وحمل الأسلحة

القوانين الأمريكية تسمح بحيازة وحمل الأسلحة

قال أحمد محارم، المحلل السياسي، إن المجتمع الأمريكي يعاني منذ فترة زمنية طويلة من انتشار ظاهرة الإطلاق العشوائي للنار، والتي ينتج عنها مقتل وإصابة مواطنين أمريكيين، وذلك لسهولة حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة.

عدد كبير من الأسلحة بالولايات المتحدة

وأكد أحمد محارم، خلال مداخلة مع الإعلامية دانيا الحسيني ببرنامج «منتصف النهار» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية يفوق التعداد السكاني الأمريكي بكثير.

تشريع قوي لضبط حمل السلاح

وأضاف «محارم»، في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى تشريع قوي لهذا الأمر لمنع حمل السلاح بأيدي المدنيين، مشيرًا إلى أن إطلاق السلاح المشكلة الثانية في أمريكا بعد ظاهرة العنصرية.

وتابع أن مثل هذه الأحداث، التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كبيرة، تهدد حياة المواطنين، إضافة إلى تشويه صورة الولايات المتحدة في الداخل والخارج.

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بقلم محمد أيمن سالم