انطلاق المؤتمر العلمي الطبي لأمراض الصدر في مرسى مطروح

نظمت محافظة مطروح المؤتمر العلمي الثالث للأمراض الصدرية بمطروح، اليوم الخميس، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ولفيف من الأطباء من داخل وخارج مطروح وأصحاب وممثلي عدد من شركات الأدوية وطلاب كلية التمريض بجامعة مطروح.

تبادل الخبرات الطبية

وأكد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح اهتمام أهل مطروح بمثل هذه المؤتمرات العلمية وما تلمسه من جوانب واحتياجات، مع تبادل الخبرات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في إطار تطوير منظومة القطاع الطبي والصحي بالمحافظة، مع تقديم محافظة مطروح للدعم وتذليل أي عقبات لإنجاح المؤتمر وخروجه بنتائج فاعلة ومثمرة تخدم المواطنين.

كلية التمريض

وقال الدكتور محمد زيدان رئيس مؤتمر أمراض الصدر، إن هناك حرص على دورية إقامة فعاليات المؤتمر بمطروح نظرا للدعم والرعاية من محافظ مطروح ويتميز هذا العام بجانب تواجد العديد من الأساتذة والأطباء المتخصصين بمشاركة وتواجد طلاب كلية التمريض جامعة مطروح ضمن محاضرات المؤتمر لتحقيق مزيد من الاستفادة الفاعلة.

خدمة أهالي مطروح

وأوضح الدكتور محمد زيدان رئيس المؤتمر في بيان، اليوم، بمكتبة مصر العامة، أهمية دورية إقامة فعاليات المؤتمرات الطبية بمطروح نظرا للدعم والرعاية من المحافظة، ويتميز هذا العام بجانب تواجد العديد من الأساتذة والأطباء المتخصصين بمشاركة وتواجد طلاب كلية التمريض ضمن محاضرات المؤتمر لتحقيق مزيد من الاستفادة الفاعلة لخدمة أهالي مطروح.

ووجهت النائبة سحر عيد الشكر على تنظيم المؤتمر ودعم محافظة مطروح الدائم لنجاحه والاستفادة من مردوده لخدمة أهالي مطروح وزائريها.

الحديث في علم الأمراض الصدرية

وأوضح الدكتور ياسر همام، أن المؤتمر يعقد على مدار يومي الخميس والجمعة 8، و 9 يونيو بالتعاون مع أقسام الصدر والأقسام الأخري بعدد من الجامعات المصرية، حيث استعرض الأطباء كل مستجد وحديث في علم الأمراض الصدرية والتخصصات الأخرى، مشيدا بمشاركة عدد كبير من الأطباء والتمريض من جميع التخصصات الطبية بمطروح وخارجها مع مشاركة متميزة لكلية التمريض فرع مطروح في المؤتمر.