تحذيرات هيئة الأرصاد من التقلبات الجوية اليوم.. توجيهات لمرضى الصدر والحساسية

تحذيرات عديدة أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية وتلقبات في الرياح ما بين أتربة إلى أمطار بسيطة على مناطق وشديدة على الأخرى، حتى حذرت الهيئة المواطنين وشددت عليهم ضرورة التزام المنازل بالنسبة لمن يعاني حساسية الصدر، وعدم التهاون بحالة الطقس الحالية والتقلبات الجوية.

منار غانم: الرياح المحملة بالأتربة مستمرة معنا الأحد

من جهتها، ‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع من كل عام دائمًا يشهد وجود حالة من الرياح المحملة بالأتربة الشديدة والمستمرة، حيث بدأت الأتربة في الظهور أمس السبت، وهي الحالة التي ستستمر إلى نهاية اليوم.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مانشيت» ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع على فضائية «CBC» أن الرياح والأتربة ستكون شديدة ومستمرة بسبب الرياح القادمة من المناطق الصحراوية، والتي أدت إلى إثارة الرمال والأتربة بهذا الشكل، بخلاف وجود سحب رعدية موجودة في المناطق الجنوبية.

مرضي الصدر ومن لديهم مشكلات تنفسية عليهم التزام المنازل

وأشارت إلى أن تلك السحب ومعها الرياح الهابطة ستزيد من نشاط الرياح الموجود بالفعل، ما يؤدي لزيادة الرمال والأتربة، وحذرت مرضي الصدر أو من لديهم مشكلات تنفسية بضرورة التزام المنازل، أما إذا كان الأمر طارئ ويجب عليهم الخروج من منازلهم فيجب عليهم ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة بسبب قوة الرياح الكبيرة.

لم تتوقف تحذيرات الهيئة عند هذا الحد، فقد نشرت الصفحة الرسمية للأرصاد الجوية بيانا جديدا لها، أوضحت فيه تفاصيل ما تشهده البلاد من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن أسباب تكون تلك الحالة هو نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا، وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

وأوضح بيان الهيئة، المنشور عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، أنه من المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار أخرى متوسطة ستكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.