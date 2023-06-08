«القومي لحقوق الإنسان» يعقد الدورة الثالثة لبناء قدرات موظفي «التضامن»

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الدورة التدريبية الثالثة حول أساسيات حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

افتتح السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس والمشرف على إدارة التدريب وبناء القدرات، أعمال الدورة التي تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي، لبناء قدرات العاملين بالوزارة على مكون حقوق الإنسان.

ثقافة حقوق الإنسان

أشار الأمين العام إلى استقلالية المجلس في ممارسة دوره واختصاصاته، وإلى أهمية العمل والتعاون مع كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية فيما يخص بناء القدرات على نشر ثقافة حقوق الإنسان ومساهمتها في تغيير المفاهيم.

زيارات السجون

عرض الأمين العام اختصاصات المجلس المتعددة وأنشطته خلال العام الماضي بما في ذلك زيارات السجون وتقديم مقترحات تشريعية، ومتابعة الأعمال الدرامية التي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، أشار إلى مناقشة كثير من القضايا التي تمس حقوق الإنسان في مجالات الصحة والتعليم والمناخ وصياغة التشريعات والمساهمة في تقديم حلول لها.

أكد «فايد» مشاركة المجلس في الحوار الوطني باللجان المعنية المختلفة وبالمشاركة الفعالة مع كل الأطراف به.

ذوو الإعاقة

استعرض الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس والمشرف على إدارة التدريب، مكونات المحتوى التدريبي، وتضمن (ماهية حقوق الإنسان، التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مفهوم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، منع التمييز ومكافحة خطاب الكراهية، الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، آلية تعامل المجلس مع الشكاوى وحقوق الإنسان في الدستور المصري».

شارك في التدريب 23 موظفا منهم 19 سيدة، في وظائف قيادية بالوزارة «مديري إدارات خدمة المواطنين ورؤساء إدارات مركزية بالديوان العام بالوزارة وأخصائيين اجتماعيين».