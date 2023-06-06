مهرجان كرامة اليمن لأفلام حقوق الإنسان يعلن تفاصيل دورته الرابعة

أعلن مهرجان كرامة اليمن لأفلام حقوق الإنسان، من تنظيم منظمة «شباب العالم معاً» تفاصيل دورته الرابعة تحت عنوان «حقّ مستحق».

المهرجان يقام بين 8 و21 يونيو 2023

وتأتي هذه الدورة، التي ستجري بين 8 و21 يونيو 2023، لتعيد وتؤكّد على الحقوق غير القابلة للمساومة المتعلقة بالحرّية والكرامة والمساواة.

وقال المدير العام للمهرجان ناصر المنج، في بيان: «نعيش اليوم في زمنٍ تتعاظم فيه قوة القصة لتصبح الأداة الأكثر تأثيرًا في تسيير الشعوب وصنع التغيير.. فكان الفيلم هو الوسيلة الأولى لعرضها وإيصالها مُشبعة بالعاطفة وحاملةً بين طياتها قيمةً ورسالة.. ولذلك ولثلاث سنوات قام مهرجان كرامة اليمن لأفلام حقوق الإنسان».

مع برنامج متنوّع يمتدّ على 14 يومًا، يعرض المهرجان أفلاماً تدافع عن القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وتعيد تسليط الضوء على قِيَم العدالة والديمقراطية والمساواة.

وتتخلّل المهرجان عروضٌ بالحضور الشخصي في ثلاث صالات سينما: خمسة أيام في حضرموت بين 8 و12 يونيو، ويومان في تعز 14 و15 يونيو، وثلاثة أيام في عدن من 17 إلى 19 يونيو، لإضافة إلى ذلك، ستتوفر عروضٌ افتراضية لمدّة تسعة أيام من 13 إلى 21 يونيو لإتاحة إمكانية مشاهدة الجماهير من مختلف أقطار العالم.

اختيار 28 فيلما قصيرا روائيا ووثائقيا

على ضوء الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد حالياً، تمّ اختيار 28 فيلماً قصيراً روائياً ووثائقياً يهدف كلٌّ منها إلى إعادة إحياء جوهر حقوق الإنسان. وترسّخ هذه الأفلام المعتقدَ بأنّ الحرّية والكرامة والمساواة تشكّل حقوقاً أساسية لا يجدر المساومة عليها أو انتهاكها أو ضياعها. من خلال المهرجان، يوحّد المخرجون قوّة إرادتهم ويستندون إلى أدواتهم الفنية للتذكير وإعادة التأكيد على الحقوق المتأصلة التي يستحقّ الجميع أن يتمتع بها.

يعرض البرنامج مجموعةً ملفتة من الأفلام الدولية القادمة من بلدان مثل الأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، وتونس، وباكستان، وغانا، وكرواتيا، والكاميرون، والصومال، وفنلندا، وكولومبيا، وإسبانيا، والبرازيل، وتايوان، وفرنسا.

ويركّز هذا التمثيل على الطبيعة العالمية للنضال من أجل حقوق الإنسان ويشجّع على التفاهم العابر للثقافات.