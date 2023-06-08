عضو بـ«الشيوخ»: مصر تستهدف التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول «الكوميسا»

قالت النائبة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، أكدت استعادة مصر لدورها الريادي بالقارة الأفريقية وحرصها الدائم على تقوية وتعزيز الأواصر الطيبة مع رؤسائها وزعمائها وإقدامها المستمر على تفعيل المبادرات التي تستهدف تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي الإقليمي بين دول تجمع «الكوميسا».

تجمع «الكوميسا»

وأوضحت في بيان، أن استعراض الرئيس السيسي للجهود التي بذلتها مصر خلال توليها قيادة تجمع الكوميسا، لاسيما في قطاع البنية التحتية، يؤكد تحديد الرؤية المصرية للأولويات الحتمية التي تسهم في رفع معدلات الإنتاج من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء، ومن أبرزها، مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

وأكدت أن دور مصر في تفعيل مبادئ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، كان لها دور كبير في زيادة صادرات دول التجمع والعمل على إتاحة الفرصة لهم بالتوسع في حجم الإنتاج واستغلال الموارد من أجل زيادة المعدلات للأمام، ما نتج عنه ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول «الكوميسا» إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى 4.3 مليار دولار.

التنمية المستدامة

وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حرصت خلال توليها قيادة التجمع على دفع عجلة التنمية المشتركة في كل مجالات النشاط الاقتصاد، والتوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، من خلال خلق بيئة استثمارية وتجارية مشجعة لكل الأعضاء ما يسهم في تعزيز رفاهية الشعوب ورفع مقدرات الأمن والسلم من خلال توفير كل المقومات التنموية.