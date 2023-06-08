اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «الكوميسا».. شهادة أفريقية بنجاح مصر
كتب:
محمد عزالدين
07:24 م | الخميس 08 يونيو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-«الكوميسا».. شهادة أفريقية بنجاح مصر
- قادة دول القارة يشيدون بجهود «السيسي» في رئاسة «التجمع» خلال الفترة الماضية
-«السيسي»: مصر قادت «القمة» في فترة شديدة الدقة.. وجهودنا ركزت على تعزيز التكامل وتحقيق السلم والأمن وزيادة الصادرات
- «هيتشيليما»: سأستمد العزة والكرامة من «السيسي» لقيادة القمة.. و«روتو»: الرئيس المصري ركز على تحقيق المصلحة العامة للقارة
- حضور تاريخي.. ومستقبل مبشر لتحقيق التنمية
- 28 زيارة رئاسية لدول القارة.. ودوائر التحرك المصري تشكل «منطقة القرن والحوض الأفريقي»
- «القاهرة» تحمل راية تسوية الأزمات والصراعات وتدافع عن الحق في التنمية والسلام.. و«شعيب»: تتصدر التحركات لمطالبة الدول الأوروبية بمساعدة القارة للتعامل مع التغيرات المناخية وتوفير التعويضات للمتضررين
- «السعيد»: الدول الأفريقية لديها ثقة كبرى في المؤسسات المصرية.. و«محمد»: الدور التاريخي لمصر يؤهلها للوجود المؤثر وتعزيز التكامل.. و«حجاج»: مصر أسهمت في حفظ السلام بدول القارة بالتعاون مع الأمم المتحدة
- «رخا»: الكنيسة المصرية تؤدي دورا مهما في عدة دول أفريقية.. و«فهمي»: مصر تعتمد في علاقاتهما مع إفريقيا على «دبلوماسية القمة».. و«السادات»: سياستنا الخارجية تسعى لتحقيق التضامن الافريقي ودعم «أجندة 2063»
- «التعليم»: لا تعديل في جدول «الثانوية»
-«التحالف الوطني» يطلق المرحلة الثانية من «ازرع» في المنيا
- الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو» ثورة تمكين الفلاح
- التوسع في التعاقدات مع الفلاحين بما يسهم في تعظيم المردود وتأميم المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مستلزمات الإنتاج
- حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022 والتوسع في الميكنة الزراعية لتقليل الفاقد
- 80 مليار جنيه لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع.. والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمتطلبات المشروعات الزراعية من الأسمدة
- «الوطن» تحاور الفائزين بجوائز الدولة: «حضارة مصر» تلهم المبدعين
الصفحة الثانية
- قمة الكوميسا: شهادة على نجاح مصر
- «السيسي»: مصر قادت «التجمع» في فترة شديدة الدقة وركزت على تعزيز التكامل الاقتصادي ومقدرات السلم والأمن
- على هامش القمة.. مباحثات بين مصر وزامبيا لتعزيز العلاقات
- رئيس زامبيا: سأستمد العزة من «السيسي» لقيادة التجمع
- كينيا: «السيسي» ركز على المصلحة العامة.. وقاد الصناعة بأفضل شكل
- ملاوي: رئيس مصر بذل جهدا رائعا خلال رئاسته للتجمع
- ليبيا: نشكر «القاهرة» على جهود عامين.. و«كورونا» أضرت بالاقتصاد
الصفحة الثالثة
- حضور تاريخي ومستقبل مبشر
- تطور كبير في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين «القاهرة» ودول القارة في السنوات السبع الماضية
الصفحة الرابعة
- 28 زيارة رئاسية لدول القارة
- «السيسي» يؤكد على انتماء مصر لأفريقيا ومواصلة تعزيز العلاقات معها
- تكامل اقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة
- نائب «المصري للشئون الأفريقية»: «الاقتصاد والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة» حاضرة في مباحثات «السيسي» مع الزعماء الأفارقة
الصفحة الخامسة
- خطى مصرية لاستقرار القارة السمراء
- القيادة السياسية تحمل راية تسوية الأزمات والصراعات وتدافع عن الحق في التنمية
- خبراء وسياسيون: مصر «بوابة أفريقيا».. وترسيخ دورها الريادي أولوية
- وكيل «خارجية الشيوخ»: مصر تقود التنمية المستدامة بإعلاء «الشراكة» وتوسيع التعاون ومد جسور التواصل مع الأشقاء
الصفحة السادسة
- الفائزون بجوائز الدولة «حضارة مصر» تلهم المبدعين
- الفائز بـ «التقديرية في الفنون»: «الجائزة» تمثل قيمة كبيرة كونها تحمل اسم مصر.. ومعناها تقدير لمشواري الفني
- صاحب «النيل للفنون»: الدولة حريصة على رعاية مبدعيها ودعم أبنائها
- الفائز بـ «التفوق في الآداب»: جمهور الثقافة قليل بسبب تراجع التعليم
الصفحة السابعة
- الطريق إلى الوطن.. الفلاح المصري.. 8 سنوات من التمكين بدعم «30 يونيو»
- مقال رأي لـ أشرف رشاد، بعنوان: تعذيب الأضاحي
الصفحة السابعة
- حماية مشددة.. طلبات خاصة من الأهلي قبل نهائي أفريقيا.. «كولر» يحذر.. و«حجازي» يعود لملف الصفقات
- «ضربات رباعية».. إصابات بالجملة في الوداد وخطة جديدة من «فاندنبروك»
- مزاد الموسم.. الزمالك يدخل صفقة «بوبو».. وتوقيع عقود «رغبة» مع لاعب فاركو
- المطاردة مستمرة.. أمريكا تغري «كريستيانو» بعرض مالي كبير للحاق بـ «ميسي»