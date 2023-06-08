اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «الكوميسا».. شهادة أفريقية بنجاح مصر

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«الكوميسا».. شهادة أفريقية بنجاح مصر

- قادة دول القارة يشيدون بجهود «السيسي» في رئاسة «التجمع» خلال الفترة الماضية

-«السيسي»: مصر قادت «القمة» في فترة شديدة الدقة.. وجهودنا ركزت على تعزيز التكامل وتحقيق السلم والأمن وزيادة الصادرات

- «هيتشيليما»: سأستمد العزة والكرامة من «السيسي» لقيادة القمة.. و«روتو»: الرئيس المصري ركز على تحقيق المصلحة العامة للقارة

- حضور تاريخي.. ومستقبل مبشر لتحقيق التنمية

- 28 زيارة رئاسية لدول القارة.. ودوائر التحرك المصري تشكل «منطقة القرن والحوض الأفريقي»

- «القاهرة» تحمل راية تسوية الأزمات والصراعات وتدافع عن الحق في التنمية والسلام.. و«شعيب»: تتصدر التحركات لمطالبة الدول الأوروبية بمساعدة القارة للتعامل مع التغيرات المناخية وتوفير التعويضات للمتضررين

- «السعيد»: الدول الأفريقية لديها ثقة كبرى في المؤسسات المصرية.. و«محمد»: الدور التاريخي لمصر يؤهلها للوجود المؤثر وتعزيز التكامل.. و«حجاج»: مصر أسهمت في حفظ السلام بدول القارة بالتعاون مع الأمم المتحدة

- «رخا»: الكنيسة المصرية تؤدي دورا مهما في عدة دول أفريقية.. و«فهمي»: مصر تعتمد في علاقاتهما مع إفريقيا على «دبلوماسية القمة».. و«السادات»: سياستنا الخارجية تسعى لتحقيق التضامن الافريقي ودعم «أجندة 2063»

- «التعليم»: لا تعديل في جدول «الثانوية»

-«التحالف الوطني» يطلق المرحلة الثانية من «ازرع» في المنيا

- الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو» ثورة تمكين الفلاح

- التوسع في التعاقدات مع الفلاحين بما يسهم في تعظيم المردود وتأميم المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مستلزمات الإنتاج

- حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022 والتوسع في الميكنة الزراعية لتقليل الفاقد

- 80 مليار جنيه لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع.. والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمتطلبات المشروعات الزراعية من الأسمدة

- «الوطن» تحاور الفائزين بجوائز الدولة: «حضارة مصر» تلهم المبدعين

الصفحة الثانية

- قمة الكوميسا: شهادة على نجاح مصر

- «السيسي»: مصر قادت «التجمع» في فترة شديدة الدقة وركزت على تعزيز التكامل الاقتصادي ومقدرات السلم والأمن

- على هامش القمة.. مباحثات بين مصر وزامبيا لتعزيز العلاقات

- رئيس زامبيا: سأستمد العزة من «السيسي» لقيادة التجمع

- كينيا: «السيسي» ركز على المصلحة العامة.. وقاد الصناعة بأفضل شكل

- ملاوي: رئيس مصر بذل جهدا رائعا خلال رئاسته للتجمع

- ليبيا: نشكر «القاهرة» على جهود عامين.. و«كورونا» أضرت بالاقتصاد

الصفحة الثالثة

- حضور تاريخي ومستقبل مبشر

- تطور كبير في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين «القاهرة» ودول القارة في السنوات السبع الماضية

الصفحة الرابعة

- 28 زيارة رئاسية لدول القارة

- «السيسي» يؤكد على انتماء مصر لأفريقيا ومواصلة تعزيز العلاقات معها

- تكامل اقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة

- نائب «المصري للشئون الأفريقية»: «الاقتصاد والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة» حاضرة في مباحثات «السيسي» مع الزعماء الأفارقة

الصفحة الخامسة

- خطى مصرية لاستقرار القارة السمراء

- القيادة السياسية تحمل راية تسوية الأزمات والصراعات وتدافع عن الحق في التنمية

- خبراء وسياسيون: مصر «بوابة أفريقيا».. وترسيخ دورها الريادي أولوية

- وكيل «خارجية الشيوخ»: مصر تقود التنمية المستدامة بإعلاء «الشراكة» وتوسيع التعاون ومد جسور التواصل مع الأشقاء

الصفحة السادسة

- الفائزون بجوائز الدولة «حضارة مصر» تلهم المبدعين

- الفائز بـ «التقديرية في الفنون»: «الجائزة» تمثل قيمة كبيرة كونها تحمل اسم مصر.. ومعناها تقدير لمشواري الفني

- صاحب «النيل للفنون»: الدولة حريصة على رعاية مبدعيها ودعم أبنائها

- الفائز بـ «التفوق في الآداب»: جمهور الثقافة قليل بسبب تراجع التعليم

الصفحة السابعة

- الطريق إلى الوطن.. الفلاح المصري.. 8 سنوات من التمكين بدعم «30 يونيو»

- مقال رأي لـ أشرف رشاد، بعنوان: تعذيب الأضاحي

الصفحة السابعة

- حماية مشددة.. طلبات خاصة من الأهلي قبل نهائي أفريقيا.. «كولر» يحذر.. و«حجازي» يعود لملف الصفقات

- «ضربات رباعية».. إصابات بالجملة في الوداد وخطة جديدة من «فاندنبروك»

- مزاد الموسم.. الزمالك يدخل صفقة «بوبو».. وتوقيع عقود «رغبة» مع لاعب فاركو

- المطاردة مستمرة.. أمريكا تغري «كريستيانو» بعرض مالي كبير للحاق بـ «ميسي»