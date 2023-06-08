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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «الكوميسا».. شهادة أفريقية بنجاح مصر

كتب:

محمد عزالدين
07:24 م | الخميس 08 يونيو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«الكوميسا».. شهادة أفريقية بنجاح مصر

- قادة دول القارة يشيدون بجهود «السيسي» في رئاسة «التجمع» خلال الفترة الماضية

-«السيسي»: مصر قادت «القمة» في فترة شديدة الدقة.. وجهودنا ركزت على تعزيز التكامل وتحقيق السلم والأمن وزيادة الصادرات

- «هيتشيليما»: سأستمد العزة والكرامة من «السيسي» لقيادة القمة.. و«روتو»: الرئيس المصري ركز على تحقيق المصلحة العامة للقارة

- حضور تاريخي.. ومستقبل مبشر لتحقيق التنمية

- 28 زيارة رئاسية لدول القارة.. ودوائر التحرك المصري تشكل «منطقة القرن والحوض الأفريقي»

- «القاهرة» تحمل راية تسوية الأزمات والصراعات وتدافع عن الحق في التنمية والسلام.. و«شعيب»: تتصدر التحركات لمطالبة الدول الأوروبية بمساعدة القارة للتعامل مع التغيرات المناخية وتوفير التعويضات للمتضررين

- «السعيد»: الدول الأفريقية لديها ثقة كبرى في المؤسسات المصرية.. و«محمد»: الدور التاريخي لمصر يؤهلها للوجود المؤثر وتعزيز التكامل.. و«حجاج»: مصر أسهمت في حفظ السلام بدول القارة بالتعاون مع الأمم المتحدة

- «رخا»: الكنيسة المصرية تؤدي دورا مهما في عدة دول أفريقية.. و«فهمي»: مصر تعتمد في علاقاتهما مع إفريقيا على «دبلوماسية القمة».. و«السادات»: سياستنا الخارجية تسعى لتحقيق التضامن الافريقي ودعم «أجندة 2063»

- «التعليم»: لا تعديل في جدول «الثانوية»

-«التحالف الوطني» يطلق المرحلة الثانية من «ازرع» في المنيا

- الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو» ثورة تمكين الفلاح

- التوسع في التعاقدات مع الفلاحين بما يسهم في تعظيم المردود وتأميم المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مستلزمات الإنتاج

- حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022 والتوسع في الميكنة الزراعية لتقليل الفاقد

- 80 مليار جنيه لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع.. والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمتطلبات المشروعات الزراعية من الأسمدة

- «الوطن» تحاور الفائزين بجوائز الدولة: «حضارة مصر» تلهم المبدعين

 

الصفحة الثانية

- قمة الكوميسا: شهادة على نجاح مصر

- «السيسي»: مصر قادت «التجمع» في فترة شديدة الدقة وركزت على تعزيز التكامل الاقتصادي ومقدرات السلم والأمن

- على هامش القمة.. مباحثات بين مصر وزامبيا لتعزيز العلاقات

- رئيس زامبيا: سأستمد العزة من «السيسي» لقيادة التجمع

- كينيا: «السيسي» ركز على المصلحة العامة.. وقاد الصناعة بأفضل شكل

- ملاوي: رئيس مصر بذل جهدا رائعا خلال رئاسته للتجمع

- ليبيا: نشكر «القاهرة» على جهود عامين.. و«كورونا» أضرت بالاقتصاد

 

الصفحة الثالثة

- حضور تاريخي ومستقبل مبشر

- تطور كبير في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين «القاهرة» ودول القارة في السنوات السبع الماضية

 

الصفحة الرابعة

- 28 زيارة رئاسية لدول القارة

- «السيسي» يؤكد على انتماء مصر لأفريقيا ومواصلة تعزيز العلاقات معها

- تكامل اقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة

- نائب «المصري للشئون الأفريقية»: «الاقتصاد والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة» حاضرة في مباحثات «السيسي» مع الزعماء الأفارقة

 

الصفحة الخامسة

- خطى مصرية لاستقرار القارة السمراء

- القيادة السياسية تحمل راية تسوية الأزمات والصراعات وتدافع عن الحق في التنمية

- خبراء وسياسيون: مصر «بوابة أفريقيا».. وترسيخ دورها الريادي أولوية

- وكيل «خارجية الشيوخ»: مصر تقود التنمية المستدامة بإعلاء «الشراكة» وتوسيع التعاون ومد جسور التواصل مع الأشقاء

 

الصفحة السادسة

- الفائزون بجوائز الدولة «حضارة مصر» تلهم المبدعين

- الفائز بـ «التقديرية في الفنون»: «الجائزة» تمثل قيمة كبيرة كونها تحمل اسم مصر.. ومعناها تقدير لمشواري الفني

- صاحب «النيل للفنون»: الدولة حريصة على رعاية مبدعيها ودعم أبنائها

- الفائز بـ «التفوق في الآداب»: جمهور الثقافة قليل بسبب تراجع التعليم

 

الصفحة السابعة

- الطريق إلى الوطن.. الفلاح المصري.. 8 سنوات من التمكين بدعم «30 يونيو»

- مقال رأي لـ أشرف رشاد، بعنوان: تعذيب الأضاحي

 

الصفحة السابعة

- حماية مشددة.. طلبات خاصة من الأهلي قبل نهائي أفريقيا.. «كولر» يحذر.. و«حجازي» يعود لملف الصفقات

- «ضربات رباعية».. إصابات بالجملة في الوداد وخطة جديدة من «فاندنبروك»

- مزاد الموسم.. الزمالك يدخل صفقة «بوبو».. وتوقيع عقود «رغبة» مع لاعب فاركو

- المطاردة مستمرة.. أمريكا تغري «كريستيانو» بعرض مالي كبير للحاق بـ «ميسي»

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