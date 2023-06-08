محافظ جنوب سيناء: افتتاح التجلي الأعظم بسانت كاترين أكتوبر المقبل

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن» افتتاح مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن المشروع هو صديق للبيئة بالدرجة الأولى، ويجذب 5 ملايين سائح سنويا إلى مدينة سانت كاترين.

جاء ذلك على هامش لقاء المحافظ مع الاتحاد العربي للإعلام السياحي بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، رجال الأعمال بشرم الشيخ لتكريم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي مجهوداته في القطاع السياحي.

عناصر الجذب في جنوب سيناء.

استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء الذي حضره كتاب من مختلف الدول العربية والصحف المصرية المقومات السياحية بمحافظة جنوب سيناء التي جعلت مدينة شرم الشيخ ومدن أخري قبلة للسياحة العربية والأجنبية، مشيراً إلى أن الطبيعة هي رأس مال المدن السياحية في جنوب سيناء.

وتابع أن الشمس لا تغيب عن مدينة شرم الشيخ صيفا وشتاء، مؤكدا أن هناك ما يزيد عن 12 اتفاقية توأمة بين مدينة شرم الشيخ ومدن عربية وأوروبية لتنشيط حركة السياحية بين البلاد، وأعلن المحافظ عن استعداده لنقل خبرات مصر في المجال السياحي لأي دولة عربية أو أجنبية.

السياحة العلاجية

قال «فودة» إن هناك تحضيرات تجري على أعلى مستوى لإقامة مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية بشرم الشيخ المقرر إقامته خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2023 في شرم الشيخ.

يذكر أن الاتحاد العربي للإعلام السياحي انطلق عام 2008 من القاهرة المعز وهو الملتقي الخامس عشر الذي أعلن المحافظ إقامته سنويا في مدينة شرم الشيخ.