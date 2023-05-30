وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يختتمان جولة تفقدية بمشروعات التجلي الأعظم

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولتهما التفقدية بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، والتي استمرت نحو 5 ساعات، زارا خلالها ساحة ومبنى السلام، وتتكون من ساحة خارجية، وأخرى للاحتفالات تسع 5 آلاف شخص، ومبنى عرض متحفي متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات تسع 500 شخص، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع.

كما تفقد وزير الإسكان، ومحافظ جنوب سيناء النزل البيئي الجديد «الامتداد»، ويضم 192 غرفة فندقية بيئية و7 مبان «مطعم لكل مبنى – خدمات – مبنى استقبال مركزي للنزل القائم والجديد – حديقة صحراوية بمحاذاة سفح الجبل تربط النزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي – ممشى درب موسى يحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي»، وتم تفقد نموذج لتأثيث الوحدات.

مشروع تطوير التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين

وأضح الوزير أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، يشمل «إنشاء مركز الزوار الجديد - إنشاء ساحة السلام - إنشاء النزل البيئي الجديد الامتداد - إنشاء الفندق الجبلي - تطوير النزل البيئي - إنشاء المجمع الإداري الجديد - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة - تطوير المنطقة السياحية - تطوير وادي الدير - مشروع درء أخطار السيول - إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين - تطوير منطقة إسكان المجتمع المحلي - تطوير مركز البلدة التراثية - إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالإسباعية».

الجزار يؤكد أهمية المشروع

وأكد الجزار أهمية مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذي تتم متابعته بشكل مباشر من القيادة السياسية، وهو مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، موضحاً أن جهاز تعمير سيناء، يتولى تنفيذ أعمال التطوير، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك فرق عمل من الوزارة تتابع تنفيذ تلك المشروعات بشكل مباشر.