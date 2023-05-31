معلومات عن مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين.. يوفر 3000 فرصة عمل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بمدينة سانت كاترين، ذات التراث التاريخي العظيم، ويتابع مراحل تنفيذ مشروع التجلي الأعظم الذي يعتبر نقلة كبرى في تاريخ المدينة، إذ يشمل العديد من المشروعات المختلفة، مثل إنشاء مركز الزوار الجديد، إنشاء ساحة السلام، إنشاء النزل البيئي الجديد، إنشاء مجمع إداري، وذلك بعد أنّ تفقده أمس، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، للوقوف على نسب انتهاء التنفيذ، استعدادًا لافتتاحه قريبًا.

وأضاف، أنّ جولة وزير الإسكان أمس، كانت لمتابعة نسب التنفيذ في المشروع الأكبر والأضخم في تاريخ سيناء ووضع اللمسات الأخيرة لافتتاحه بتكلفة 10 مليار جنيه كمرحلة أولى.

معلومات عن مشروع التجلي الأعظم

وفيما يلي، أبرز المعلومات عن مشروع التجلي الأعظم بسيناء، بحسب «فودة»:

1- مقام على مساحة تصل إلى مليوني متر مربع.

2- يقع المشروع داخل مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء.

3- يعمل في المشروع 3 شركات كبرى منذ شارة انطلاقه.

4- ينفض المشروع 5000 عامل ومهندس من مختلف المحافظات.

5- يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام.

6- يحضر الافتتاح قادة وزعماء دول وكبرى الشركات السياحية في العالم.

7- يهدف التجلي الأعظم إلى جذب نحو مليون سائح سنويًا للمدينة.

8- نسبة التنفيذ الحالية للمشروع تصل إلى 80%.

9- يخدم مشروع التجلي الأعظم أهالي جنوب سيناء بصفة عامة وسانت كاترين بصفة خاصة.

10- يوفر نحو 3000 فرصة عمل بطريق مباشر وغير مباشر.

11- يشمل المشروع 14 مكونًا مختلفًا ومتنوعًا لتوفير بيئة مثالية لجذب السياح.

12- يهتم المشروع بتطوير المناطق الأثرية ورفع كفاءتها التي تعد ثروة قومية لمصر.

13- يعد التجلي الأعظم أكبر مشروع ينفذه جهاز تعمير سيناء في شبه جزيرة سيناء بالكامل.

14- إنشاء مناطق ترفيهية وخدمية تجعل السائح يقضي أيامًا عديدة في سانت كاترين.

15- بدأ العمل بالمشروع في عام 2021 وينتهي العمل هذا العام 2023.

16- توسعة وتطوير مطار سانت كاترين، واحد من أهم مكونات المشروع لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

17- تغيير البنية التحتية بالكامل لمدينة سانت كاترين لاستيعاب الأعداد الكبيرة بعد افتتاح المشروع.

18- مركز الزوار الذي يجري إنشاؤه سوف يكون منارة للسياح لمعرفة معالم مدينة سانت كاترين.

19- تطوير طريق وادي فيران سانت كاترين لجذب السياح بريًا إلى المدينة.

20- إنشاء طريق وادي حبران لربط طور سيناء بسانت كاترين للترويج سياحيًا إلى التجلي الأعظم.