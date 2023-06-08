مفوض تجاري: فوائد كبيرة لمصر بتعظيم التكامل الاقتصادي مع أفريقيا

أكد منجي علي بدر، الوزير المفوض التجاري لمصر في الهند سابقاً، أن القارة الأفريقية تحتوي على الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة، وقال إنها، حتى الآن، لم تستغل هذه الموارد والثروات بشكل كامل، ولذلك سعت الكثير من الدول الكبرى، في السابق وحتى الآن، لاستغلال موارد القارة، وتحويلها إلى سوق كبير لتصريف منتجات تلك الدول.

وأضاف «بدر»، في حديثه لـ«الوطن»، أنه في الوقت الحالي أيقنت القارة الأفريقية قوتها، لذلك تعاونت مصر مع أشقائها الأفارقه كبداية من التحرر من الاستعمار، مروراً بالتعليم والطب والكثير من المجالات، حتى وصلنا إلى مرحلة النضج الفكري في ضرورة تبادل المصالح بين دول القارة الواحدة، ومنذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، عام 2014 وأصبح يولي أهمية خاصة للتعاون، بل والتكامل الاقتصادي مع افريقيا.

توجيهات السيسي بتكثيف التعاون مع الدول الأفريقية

وأشار أن من أبرز أشكال التعاون والتكامل الاقتصادي بين مصر والقارة الأفريقية، ترؤس الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي لمدتين متتاليتين، ومشاركته فى كل القمم الأفريقية، واستقبال معظم القادة الأفارقة في مصر، بالإضافة إلى توجيهاته المستمرة بتكثيف التعاون مع الدول الأفريقية.

ولفت «بدر» إلى أنه في فبراير 2023، تولى الرئيس السيسي رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي «نيباد 2063» لمدة عامين تنتهى عام 2025 وينخرط في عضويتها 33 دولة أفريقية، وهي معنية بمتابعة تنفيذ أهداف النيباد، خاصةً في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمي والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية.

وأوضح أن هذه الملفات تُعد الأعمدة الرئيسة للأجندة التنموية للاتحاد الأفريقي المعلنة عام 2013 والممتد عملها لخمسين عامًا حتى 2063، وأهمية أجندة التنمية الأفريقية أنها تستجيب للتحديات التي تواجهها أفريقيا في كافة المجالات، وتتسق مع التنمية المستدامة التى أعلنت عنها الامم المتحدة.

مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة

وأكد المفوض التجاري على أن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال اجتماعات القمة الاستثنائية الحادية والثلاثين للاتحاد الأفريقي المنعقدة في 21 مارس 2018، وذلك ضمن 44 دولة أفريقية أخرى ، وأودع سفير مصر بأديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، في 8 أبريل 2019 وثيقة تصديق مصر على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

كما سعت مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي في الإسراع لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 بعد قيام 22 دولة بالتصديق عليها ، وأشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر لقمة الاتحاد الأفريقي في النيجر في 7 يوليو 2019 عن أهمية إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية رسمياً، بعد استمرار المفاوضات التمهيدية لمدة أربع سنوات.

وتتماشى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية مع توجه الدولة المصرية نحو الاندماج والتكامل مع الدول الأفريقية، وتدعيم أواصر التعاون معها، بما يضمن لمصر التواجد بقوة في محيطها الأفريقي، سواء على المستوى الاقتصادي أو التجاري أو الاستثماري، ويبني الاتفاق على المنافع المحققة فعلياً في إطار السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، كما يسمح بزيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية المختلفة، وسينتج عن الاتفاقية فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة مع دول غرب القارة، حيث لا يوجد اتفاق تجارة حرة بين مصر وتلك الدول في الوقت الحالي، وبالتالي تزداد تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق نتيجة تخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية.