حلمي النمنم لـ«الشاهد»: المصريون يتحدون ويلتفون حول الوطن في الأزمات

قال وزير الثقافة السابق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن شيوخ الأزهر والأعيان مثل عمر مكرم والشرقاوي قبل تولي محمد علي الحكم، كانوا على خلاف شديد، لكن في لحظة اتحدوا واتفقوا على إنقاذ الوطن ووقفوا خلف محمد علي لإنقاذ مصر.

الشعب تقبل قرار السيسي الخاص بالإصلاح الاقتصادي

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز» في فقرة شهادات ثورة 30 يونيو، شهدت خروج مظاهرات وقت السادات بسبب الدعم، ولكن حين قرر الرئيس السيسي، بدء الإصلاح الاقتصادي، الشعب تقبل ذلك وتحمله لأنه يعي جيدا التحديات، والتف حول الوطن.

شائعات حول كل مشروع قومي للمصريين

وتابع بأن أي مشروع قومي يبدأ فيه المصريون تظهر شائعات مثل أن السد العالي سيحجب الطمي ويؤثر على الزراعة، أو أن حفر قناة السويس أيام الخديوي إسماعيل، كُفر، حتى أن المهندس الفرنسي ديليسيبس، بنى مسجدا ليطمئن الناس.