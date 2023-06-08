حلمي النمنم: قلت في أول اجتماع مع مرسي إنه لن يكمل عاما في الحكم

قال وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إنه بمجرد تولي محمد مرسي الحكم، طلبوا رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية في اجتماع، فذهبت للقائه، وسألته الزميلة إيمان الحفناوي رئيس تحرير مجلة «حواء»، إن المرأة تريد كلمة من الرئيس تطمئنها، وقال آخر إن الأقباط يريدون أن يطمئنوا، فلم يرد.

محمد مرسي لم يرد على هذه الأسئلة

وأضاف النمنم خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مرسي قال لهم «كل هؤلاء يريدون أن يطمئنوا؟ أنا أيضا أريد أن أطمئن، من يطمئنني؟».

توقعه بعد إكمال مرسي مدته

وتابع أنه بعد أن سمع هذا الكلام قال بصوت مسموع خلال الاجتماع إن هذا الرجل لن يكمل عاما في الحكم، لأن رئيساً يقول هذه الكلمات وخلفه مؤسسات قوية إذن لا يمكن أن يديره.