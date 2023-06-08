حلمي النمنم: الشاطر كان يكسر بروتوكولات الرئاسة في عهد مرسي

قال وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن المعزول محمد مرسي لم يكن رئيس الجمهورية، بدليل أنه من البروتوكول المتبع أن رئيس الجمهورية إذا دخل مكان الاجتماع لا يدخل أحد وراءه، وفي أحد اللقاءات دخل مرسي الاجتماع وبعده بـ26 دقيقة دخل خيرت الشاطر بحرسه الخاص، فقام مرسي ليرحب به.

سؤال لمرشد الإخوان

وأضاف النمنم خلال استضافته في برنامج الشاهد مع الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أنه وجَّه سؤالا لمرشد الإخوان محمد بديع، أن مرسي كان ترتيبه السابع ضمن قيادات الإخوان، وهو ملزم بتقديم فروض الولاء والطاعة لهم، فكيف كان يتعامل معهم وهو رئيس الجمهورية.

بداية التهديدات للمثقفين

وتابع أنه قبل اعتصام المثقفين بدأت التهديدات لهم، بأن الجماعة لديها فيديوهات فاضحة للمثقفين، وهي إحدى الشائعات التي اعتادوا ترويجها طوال تاريخهم، فقلت لمجموعة المثقفين في الاجتماع هذا غير حقيقي، فلجأ الإخوان بعدها لاستمالة المثقفين، وقالوا نحن منفتحون على الجميع ومدوا أيديكم لنا.