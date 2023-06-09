حلمي النمنم: تنظيم الإخوان من اللحظة الأولى لتأسيسه يعادي فكرة الوطن

قال وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن المثقفين دائما يقودون الوعي، والشعب المصري أثبت انتصاره في معركة الوعي أثناء الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أنه لولا وجود الجيش المصري في 30 يونيو لم تكن هناك ثورة، ولولا وجود الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة في تلك اللحظة لم تكن هناك ثورة.

جماعة الإخوان تعادي الوطن منذ لحظة تأسيسها

وأشار إلى أن جماعة الإخوان من اللحظة الأولى لتأسيسها تعادي فكرة الوطن والوطنية، وهي أسست لتحاول ضرب فكرة الدولة في مصر بدعم إنجليزي.

وأوضح أن المصريين حين خرجوا في ثورة 1919 وفرضوا رأيهم على الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، قررت إنجلترا أن تدمر الفكرة القومية في مصر من خلال جماعات مثل الإخوان.

وأوضح أن برنارد لويس رجل المخابرات البريطانية زار مصر سنة 1969، ليستكشف إمكانية تحقيق السلام، والتقى كل الأطياف المصرية، وكتب دراسة قال فيها قال إن المصريين ليس لديهم أفكار عنصرية ضد اليهود بما فيهم جمال عبد الناصر، وأنهم مستعدون للسلام مقابل أن تعيد إسرائيل الأرض، إلا نائب مرشد الإخوان قال إن «كل عمل تقوم به إسرائيل ضد مصر يقربنا من أهدافنا».

النمنم: كل حكام مصر قدموا النية الطيبة في تعاملهم مع الإخوان

وتابع أن كل حكام مصر منذ ظهور جماعة الإخوان، قدموا النية الطيبة في تعاملهم مع الجماعة، من الملك فاروق إلى الرئيس السيسي.

ولفت إلى أن سبب الأزمات بين الجماعة وحكام مصر أن الجماعة لا تقبل بأقل من حكم مصر، حتى السادات الذي قرر تطبيق الشريعة قتلوه، لأنهم لا يريدون تطبيق الشريعة وإنما يريدون الحكم، مشددا على أن الإخوان تسببوا لمصر بخسائر ضخمة من 2011 وخطرهم قوي ولا يمكن التصالح معهم، فمصر قدمت 3 آلاف شهيد غير الجرحى في الحرب ضد الإرهاب، وهذا ضعفين ما قدمته مصر في عملية العبور 1973، خلاف مليارات الدولارات في قطاعات السياحة وغيرها.

وأوضح أن المصريين لا ينسون، «سمعت بنفسي في السبعينات الناس تقول في الشارع عن الإخوان: كنا ارتحنا منهم ايه اللي طلعهم تاني»، ولكن بعض النخب قد تتناسى من أجل مصالح سياسية، لكني لا أخشى من المصريين لأنهم وقفوا خلف سعد زغلول وجمال عبد الناصر وعبد الفتاح السيسي.

وواصل أن ثورة 30 يونيو ما زالت مستمرة، لأن الثورة ليست تغيير الحاكم، بل المهم إلى أين تأخذ الثورة البلد، وأنا أرى أن ثورة 30 يونيو تنفذ إنجازات تنقل مصر نقلة أخرى، من القضاء على فيروس سي وبناء المدن وغزو الصحراء، الثورة حولت مصر إلى دولة حقيقية، وليس مجرد مظاهرات مثل مرتزقة الثورات.