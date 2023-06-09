قناة القاهرة الإخبارية: ترامب يواجه 7 تهم أمام المحكمة الثلاثاء المقبل

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه تلقى استدعاء للمثول أمام المحكمة الفيدرالية بميامي الثلاثاء المقبل.

تهم دونالد ترامب

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أنه تمت توجيه 7 تهم للرئيس الأمريكي السابق ترامب ترتبط بتعامله مع وثائق سرية وعرقلة العدالة.

يوم أسود في تاريخ أمريكا

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إنه من غير المعقول أن يتهم رئيس المرشح الرئيسي المنافس له معتبرًا أنه يوم أسود في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية مشيرًا أنه وكل أمريكي يؤمن بسيادة القانون يقف إلى جانب ترامب.

وأوضح أن الجمهوريين بمجلس النواب سيحاسبون إدارة بايدن على استخدام السلطة، مختتمًا: «أقف مع ترامب بلدنا يعيش يوما مظلما وليس معقولا أن يوجه رئيس اتهامات للمرشح الرئيسي الذي يعارضه».