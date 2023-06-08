«سيدي بوسعيد» على القاهرة الإخبارية.. منطقة تاريخية مميزة في تونس (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً تلفزيونياً، اليوم الخميس، عن منطقة «سيدي بوسعيد» السياحية، في شمال تونس العاصمة، تحت عنوان «سيدي بوسعيد.. منطقة تاريخية مميزة في تونس»، حيث أكدت في تقريرها أن منطقة «سيدي بوسعيد» لا تهدأ الحركة فيها.

وذكر التقرير أن هذه المنطقة الفريدة من نوعها ومعمارها ولونيها المميزين الأبيض والأزرق، تمنح زائريها تجربة تجول فريدة.

ووفقا لما جاء في التقرير، فإنّ زيارة «سيدي بوسعيد» لا تكتمل إلا بالجلوس في أحد مقاهيها، مثل مقهى كان في الأصل منزلاً، سكنته إحدى عائلات المنطقة في وقت مضى.

وعند دخول المقهى، يشعر الزائر بأنه عاد إلى الوراء سنوات طويلة، ويقول مالكها إنه حافظ عليها دون أن يبدل شيئاً، بهدف الحفاظ على طابعها القديم، حتى يشم زائروها عبق رائحة تونس القديمة.

وجاء في التقرير أن كل تفاصيل المكان تتحدث عن أصالته، ومازال إلى اليوم يحفظ في زواياه تجليات العراقة، إلى جانب الوفاء للهوية التونسية، التي نحتتها الحضارات المتعاقبة، فيما تروي جدرانه تاريخ البلاد عبر صور لأهم المعالم في تونس.