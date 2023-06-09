مصر تعلن عن إقامة معرض دولي للطيران والفضاء في مايو 2024

أعلنت القوات الجوية، في مؤتمر صحفي عالمي، انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء «Egypt Air Show 2024»، المقرر انعقاده في مايو 2024 في مطار العلمين الجوي.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر.

وأكد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، على تطلع مصر لاستقبال أهم الرواد في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية الجوية، وتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم.

المعرض يهدف إلى افتتاح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف الدول

وأشار قائد القوات الجوية، إلى أن المعرض يهدف إلى افتتاح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في المجالات كافة، وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، على أن المعرض فرصة جيدة لمد جسور التعاون، ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في العديد من المجالات، متمنيًا أن تعبر النسخة الأولى من المعرض عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق، وقواتها المسلحة.

كما أشار اللواء أركان حرب بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة في القوات المسلحة، إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا الفضاء والتوسع في امتلاك نقاط مدرسة جديدة، أمر يساهم في تنمية الدولة، والحفاظ على الدور الريادي لمصر في المنطقة.

يقدم بلورة استراتيجية واضحة للاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء

وأعرب الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن سعادته بالمشاركة في المعرض؛ حيث سيقدم بلورة استراتيجية واضحة للاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء دعما لمجالات التنمية المختلفة، مضيفاً أن امتلاك مصر لتكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية في التنمية المستدامة.

وأكد توماس جونت، المدير التنفيذي لشركة AWE المنظمة للمعرض، أن معرض مصر للطيران 2024 (Egypt Air Show 2024) سيكون بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم، لافتاً أن المعرض سوف يشهد إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة في دورته الأولى، منوهاً أنه متوقع مشاركة أكثر من 250 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية.

ومن المنتظر أن يشتمل المعرض عرضاً مفتوحاً لأحدث الطائرات بمطار العلمين الدولي بالإضافة إلى عروضاً جوية مثيرة مما يؤكد على حرص مصر أن تصبح مركزاً متميزاً في مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء