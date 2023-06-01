 القوات الجوية تفتتح أعمال تطوير مركز النسور لتنمية ورعاية ذوي الهمم

افتتح الفريق محمود عبدالجواد، قائد القوات الجوية، مركز النسور لذوي الهمم «زايد الطبي»، بعد انتهاء أعمال تطويره ورفع كفاءته لتقديم خدمة طبية متميزة لهم، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل المجتمعي، وتقديم الرعاية الطبية لأبناء الوطن من ذوي الهمم «قادرون باختلاف».

وتضمنت أعمال التطوير عددا من الأقسام الطبية والعلاجية التي تعمل على تنمية ورعاية ذوي الهمم بالنظم الطبية والسلوكية الحديثة، وعلى رأسها عيادات الأطفال، والأسنان، وعلاج السمنة، والعلاج الطبيعي بالكهرباء، والعيادة النفسية، وقسم العلاج المائي المتطور.

وجرى افتتاح قسم التحفيز الحسّي الحركي بهدف مساعدة الأطفال لتخطي الاضطرابات الحسية، وروعي أن يكون تجهيزهم وفقا لأفضل النظم الطبية العالمية المتخصصة في ذلك المجال.

وفي سياق متصل، وقّعت القوات الجوية بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تعظيم أوجه التعاون والاستفادة من الإمكانيات الفنية والعلمية في مجال تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال تنفيذ أحدث البرامج العلاجية، إضافة إلى تنفيذ الدورات المهنية وورش العمل والمؤتمرات التي تحقق الارتقاء بالمستوى العلمي للكوادر العاملة في هذا المجال.