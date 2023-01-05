وزيرة الثقافة: معارض الحرف اليدوية أحد دعائم الصناعات في جميع أنحاء العالم

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، في افتتاح فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة بيت العرب، الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 5 إلى 11 يناير الجاري.

وتحل عليه المملكة الأردنية الهاشمية ضيف الشرف، بمشاركة 150 أسرة منتجة من 13 دولة عربية منها 70 أسرة مصرية و80 أسرة عربية، والذي افتتحه السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أهمية معارض الحرف اليدوية التي تعد إحدى دعائم الصناعات الثقافية ليس في مصر وحدها ولكن في جميع أرجاء العالم، وشددت على حرص الوزارة على دعم الحرف التقليدية باعتبارها تراثا بما يحمله من إرث تاريخي يشكل أحد دعائم الاقتصاد الإبداعي، وأحد روافد الصناعات الثقافية ومصادر الدخل القومي العالمي.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مشاركة عشرات الأسر المنتجة من مصر والعالم العربي في معرض بيت العرب على أرض مصر، وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات، خير دليل على حرص الدولة المصرية على المضي قدما نحو دعم التراث محليا وإقليميا.

وأضافت أن الوزارة تشارك ببرنامج مميز في المعرض، يتضمن جناح لمنتجات الحرف التراثية، إلى جانب العروض الفنية التراثية اليومية لجمهور المعرض.

وتشارك وزارة الثقافة في المعرض بمنتجات الحرف التراثية نتاج ورش الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ومركز الحرف التراثية بالفسطاط التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن.

كما تقدم الوزارة برنامجا فَنِّيًّا متنوعًا يتضمن عروضا يومية للموسيقى العربية والفنون الشعبية للجمهور طوال فترة المعرض بمشاركة فرق النيل للفنون الشعبية والشرقية والتنورة التراثية وكورال قصر ثقافة الجيزة.