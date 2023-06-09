وفاة أرملة الشيخ الطبلاوي نقيب القراء السابق.. تفاصيل الجنازة والعزاء

أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي باسم نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة في مصر، وفاة أرملة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء السابق، وسيصلى على الجثمان في مسجد الشيخ الطبلاوي عقب صلاة الجمعة، اليوم، بمحطة التعاون بالهرم.

وفاة أرملة الشيخ الطبلاوي

وقال المحاسب إبراهيم الطبلاوي، توفيت والدة أخي الشيخ محمد محمد محمود الطبلاوي إلى رحمة الله تعالى؛ لتلحق بوالدي حيث سيوارى جثمانها في مقابر العائلة لتجاور الوالد، عقب صلاة الجمعة اليوم.

وقال الشيخ محمد نجل الشيخ محمد الطبلاوي، إنّ الأسرة تبحث إقامة عزاء للوالدة بالقاهرة بإذن الله.

ونعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة في مصر برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، ونقيب القراء أرملة الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

نعي نقابة القراء

وقال حشاد: «تتقدم نقابة القراء بخالص العزاء لأسرة فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي (نقيب القراء السابق) وللابن العزيز الشيخ محمد محمد الطبلاوي في وفاة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة الكريمة بواسع الرحمات وأن يتقبلها في الصالحين لتلحق بزوجها في جنة الخلد».