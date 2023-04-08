رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ الطبلاوي كان مسؤولا عن إخوته

كتب:

محمد عزالدين
06:32 م | السبت 08 أبريل 2023
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، معلومات لأول مرة عن الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

الطبلاوي ولد في المنوفية

وقال علي جمعة، في برنامج «مصر دولة التلاوة» على قناة الناس، إن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، ولد في مركز تلا بمحافظة المنوفية، عام 1934، ووالده كان يريده قارئ للقرآن بأي طريقة، وكان هو أكبر أبنائه سنا.

وتابع: في هذا العصر، كانت طريقة التربية الشائعة، أكبر الأبناء هو المسؤول عن تصرفات إخوته، وولد الشيخ الطبلاوي في هذا الجو.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة. 

اقرأ المزيد:

علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ البهتيمي قرأ في القدس

علي جمعة عبر قناة الناس: كامل البهتيمي حنجرة فولاذية.. وتوفي في عز شبابه

السؤال الخامس عشر من مسابقة علي جمعة وفوق كل ذي علم عليم.. كم عدد منازل القمر؟

علي جمعة عبر قناة الناس: أم كلثوم كانت من أشد المعجبين بالشيخ أبوالعينين شعيشع

علي جمعة عبر قناة الناس: أبوالعينين شعيشع أول وآخر الملتحقين بالإذاعة في عمر 17 عاما

علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ أبوالعينين شعيشع أول قارئ مصري للقرآن بالمسجد الأقصى

الكتاب الذي يجمع الصلوات على النبي.. سؤال الحلقة 14 من برنامج علي جمعة
بقلم محمد عزالدين