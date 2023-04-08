علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ الطبلاوي كان مسؤولا عن إخوته

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، معلومات لأول مرة عن الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

الطبلاوي ولد في المنوفية

وقال علي جمعة، في برنامج «مصر دولة التلاوة» على قناة الناس، إن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، ولد في مركز تلا بمحافظة المنوفية، عام 1934، ووالده كان يريده قارئ للقرآن بأي طريقة، وكان هو أكبر أبنائه سنا.

وتابع: في هذا العصر، كانت طريقة التربية الشائعة، أكبر الأبناء هو المسؤول عن تصرفات إخوته، وولد الشيخ الطبلاوي في هذا الجو.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.