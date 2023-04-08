علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ الطبلاوي نشأ جادا في التعامل مع القرآن

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، تعلم القرآن وحفظه على يد الشيخ غنيمي الزاوي، وكان شديدا عليه في التعلم، فنشأ جادا في التعامل مع القرآن.

الشيخ الطبلاوي انبهر بالقراء الكبار في التلاوة

أضاف علي جمعة، في برنامج «مصر دولة التلاوة» على قناة الناس، إن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نزل إلى القاهرة وانبهر بالقراء الكبار في التلاوة، وبدايته كانت مع أم عمدة ميت عقبة، وقرأ في عزائها، وتمكن من إحياء العديد من المناسبات.

وأوضح، أن الشيخ الطبلاوي، رحمه الله، ذهب للتقديم في الإذاعة، واستمعت إليه اللجنة، وطلبت منه التدريب على المقامات، وأجلته عاما، وعاد للاختبار مرة أخرى، وأجلته مرة أخرى، وظل على ذلك لمدة سبع سنوات، حتى قبلوه.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.